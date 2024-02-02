內湖倉儲批發專用區一向一地難求，包括大潤發、好市多、特力屋、IKEA等大型連鎖通路都先後在此商圈卡位，儼然成為倉儲商圈。

2005年7月家樂福成功整合高達45個地主，順利進軍專用區，開出家樂福內湖店，統一集團表示，由於家樂福內湖店地主眾多，有地主主動找上統一詢問賣地的事，集團經過評估與溝通，有些地主想賣，有些地主不想賣，後來順利買下家樂福內湖店近一半的土地，另一半地主不想賣的土地，則維持租賃模式。