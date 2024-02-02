內湖倉儲批發專用區一向一地難求，包括大潤發、好市多、特力屋、IKEA等大型連鎖通路都先後在此商圈卡位，儼然成為倉儲商圈。
2005年7月家樂福成功整合高達45個地主，順利進軍專用區，開出家樂福內湖店，統一集團表示，由於家樂福內湖店地主眾多，有地主主動找上統一詢問賣地的事，集團經過評估與溝通，有些地主想賣，有些地主不想賣，後來順利買下家樂福內湖店近一半的土地，另一半地主不想賣的土地，則維持租賃模式。
統一（1216）集團2日晚公告轉投資的家福公司以24.96億元買下家樂福內湖店2,354.9坪土地，占家樂福內湖店原店址46.27％；其餘2,735坪土地，則以10.42億元的租金續租，租期達20年。
內湖倉儲批發專用區一向一地難求，包括大潤發、好市多、特力屋、IKEA等大型連鎖通路都先後在此商圈卡位，儼然成為倉儲商圈。
2005年7月家樂福成功整合高達45個地主，順利進軍專用區，開出家樂福內湖店，統一集團表示，由於家樂福內湖店地主眾多，有地主主動找上統一詢問賣地的事，集團經過評估與溝通，有些地主想賣，有些地主不想賣，後來順利買下家樂福內湖店近一半的土地，另一半地主不想賣的土地，則維持租賃模式。
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