2日蘋果盤前股價挫低3.15％，報180.95美元。

財報顯示，上季營收年增2.1％，至1,200億美元，淨利年增13％至340億美元，每股盈餘2.18美元，皆超越市場預期。

拜最新系列iPhone 15熱賣所賜，上季iPhone銷售年增6％，至697億美元，超越分析師預估的676億美元。上季成長最可觀的是服務部門，年增11.3％至231億美元，創下歷史新高，但略遜於市場預期。

蘋果第三大市場中國上季營收年減13％，降至210億美元，不如分析師預估的235.3億美元。蘋果在中國面臨華為激烈競爭，折疊手機在當地成長迅速，但蘋果目前尚無法滿足消費者需求。

蘋果表示，整體活躍的蘋果裝置已超過22億部，高於一年前同期的20億部。蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）表示，這顯然是未來的成長引擎。

展望本季，梅斯特里表示，本季營收至少較去年同期減少50億美元，當時受疫情壓抑的需求帶動iPhone銷售飛快。此番言論意味著整體營收約在900億美元，iPhone銷售約達460億美元，皆不如市場預期。此外，蘋果預期服務業務成長速度與上季相似。