美國、日本與瑞士的銀行接連傳出商辦踩雷的利空消息。先是紐約社區銀行（New York Community Bancorp）揭露商用房地產巨額壞帳損失，並提列數百萬美元準備金，導致上季意外虧損，股價繼31日血崩38％，創下公司史上最大跌幅後，1日續跌逾11％。

接著東京青空銀行（Aozora Bank）1日發布獲利預警，預期美國商辦貸款壞帳恐讓本會計年度（至3月底止）出現淨損280億日圓（約1.91億美元），將寫下15年來首次年度虧損，反觀先前預估有淨利240億日圓。

青空銀行1日股價狂瀉逾21％後，2日再暴跌近16％，盤中一度降至近3年低點。青空銀行同時宣布，社長預計4月1日下台。

此外，瑞士寶盛集團（Julius Baer）同日透露，對奧地利房地產公司Signa集團的放款可能面臨呆帳，為此提列約7億美元的壞帳損失準備。寶盛並宣布執行長里肯巴赫（Philipp Rickenbacher）辭職，和關閉與該筆貸款相關的部門。

德意志銀行亦表示，去年第四季美國商辦貸款的壞帳損失準備將近是2022年同期的5倍，達1.23億歐元（約1.33億美元）。

銀行是房地產所有人與開發商的大型放款人，在商辦使用率和價格下降之際，銀行也處於風暴的最前線。小型與地區銀行對商業房地產的曝險比大型銀行更大，也承受更多風險。

投顧公司Guggenheim投資長威爾許（Anne Walsh）1月在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）表示，商用房地產中的商辦難關才剛剛開始。

由於低利率時期發放的便宜貸款將陸續到期，美國利率仍維持在高檔，且聯準會（Fed）持續推延降息預期，意味著房地產所有人越來越難以現行的高利率舉借新債。