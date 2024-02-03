脫口秀演員楊波在大陸綜藝《脫口秀大會》上，以獨特個人特色笑話，獲得觀眾喜愛。怎料，今（2）日他被控訴在有女友情況下，和女粉絲約會接吻，讓對方被「誤當小三」，對此，楊波本人親上火線PO文解釋，但卻曝光女粉絲的真實姓名和學校，讓對方「社死」，引發爭議，也恐怕會吃上官司。

在劈腿行為曝光後，楊波在微博上發文長文回應，承認自己在有女朋友的情況下，和陌生女性單獨在海邊散步，甚至接吻，但他強調沒有強迫對方，也沒有發生性行為，事後他也向女友道歉並取得女友的原諒。他回擊傳聞中和他曖昧的女粉絲，還公開寫下對方全名、學校、甚至科系，楊波表示見面時就告訴女粉自己有女朋友，指出對方是「知三當三，還逼我同意跟她搞破鞋(指和男女關係複雜的女人來往)」。

楊波還說被女粉絲偷拍、威脅讓他不堪起擾，甚至找到對方學校老師，希望老師可以管管粉絲的行為，但老師表示只能開學之後找對方聊，現在是放假管不了。楊波表示自己本來是很怕事的人，但鬧成這樣，讓他決定要替自己大膽發聲。

消息一出登上大陸微博熱搜，引發網友熱烈討論，不少人認為男女雙方都有問題，但楊波這樣公開女方個資行為，讓不少網友看不下去，紛紛到楊波貼文底下留言表示「有女朋友的情況下接吻了，女朋友原諒啦哈哈，這是什麼鬼世界」、「第一次見當事人口裡說出來，知三當三四個大字」、「那你帶大名、帶學校是什麼意思。」

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