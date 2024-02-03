真相總是讓人傻眼！有騎士日前行經台北市大安區臥龍街188巷與臥龍街口時，因前方號誌是紅燈，他便停下車等待，這時卻看見1名運將站在車尾，將車尾門關上後，雙手扶在後車門上「用力的向前推」，但車子仍一動也不動，沒多久，這名運將便起身，且坐進駕駛座內，待紅燈一亮，便把車開走了；這一幕也讓網友全傻眼「我以為他車壞掉」、「正要說你手煞車拉起來是在推個X喔...看到後面原來是這樣，真的是時間管理大使」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於台北市大安區臥龍街188巷與臥龍街口，有騎士行經此路口等待紅燈時，看見1名小黃司機站在車尾，並關上後尾門，接著雙手扶著尾門，用盡全身力氣往前推，但車子一動也不動，也可看見後尾燈是亮起的狀態。

不久後，這名小黃司機便起身，並且走到駕駛座艙旁，然後坐進車內，待號誌由紅燈轉變綠燈時，計程車便開走了；對此，該頻道標題也寫著「沒事常做健身操，全身運動功效好」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「我真的以為他車壞了」、「我以為他車壞掉」、「正要說你手煞車拉起來是在推個X喔...看到後面原來是這樣，真的是時間管理大使」、「55-1-2 在交叉路口違規臨時停車，可處300到600元罰鍰」、「這樣抖幾下讓他多活一秒呢，你說香不香」。