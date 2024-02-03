聯新國際醫院於2011年7月成立「癌症醫療中心」，以推動「癌症治療全程照護」為目標，並依據實證醫學建立各項癌症治療指引、監測各項癌別診療指標，確保病人之醫療品質；根據衛福部111年國人死因統計結果，癌症已連續41年位居10大死因首位，近 10 年平均年增率高達1.6%。111年桃園市排名前三的癌症分別為肺癌、肝癌、大（直）腸和肛門癌，有鑑於此，近期聯新國際醫院不惜重金打造全新的「癌症醫療中心」，引進新的設備與技術，環境設施的改善與升級，明亮舒適的環境讓病人放鬆地接受治療，有助於提升病人治療品質及滿意度。

癌症治療日新月異，以前瞻性的癌症治療及照護為藍圖「Keep Landseed Cancer Center Moving」，最新穎、智能放射治療設備「好神刀」Halcyon 2.0直線加速器，結合陣容堅強多專科治癌團隊，輔助三大治癌新療法：熱治療、細胞治療與基因檢測，為未來南桃園地區「癌症精準醫療」奠定紮實的基礎。

南桃園首屈一指 頂尖醫療設備

癌症醫療中心團隊合影。（圖／聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院特別引進全新智能放射治療設備「好神刀」Halcyon 2.0直線加速器，17秒完成即時影像對位，提高治療精準度，每次治療時間僅需1~2分鐘，過程安靜沒有壓迫感，全新設計腫瘤劑量包覆更完美，副作用少。掌握腫瘤動態，即時調整提升腫瘤控制成效，完備高階醫療拼圖，實現「智能精準放療」。

此外，癌症醫療中心還有媲美醫學中心的高階醫療設備：如高科技正子造影暨電腦斷層檢查（PET/CT）、直線加速器（Elekta Synergy）、放射治療網路系統（MOSAIQ）、螺旋式電腦斷層模擬（Philips Brilliance big bore CT simulator），可以清楚掌握癌細胞位置、做為癌症診斷、治療與處置計畫之參考。更可搭配淺層透熱治療儀（BSD-500）、深層透熱治療儀（BSD-2000），提高癌症治療效力，讓病人獲得最好醫療。

兼容各科之長 最堅強醫護陣容

南桃園唯一癌症診療品質認證醫院

「癌症醫療中心」兼容各科之長跨科整合，以全人照護理念，透過團隊整合運作，提供最適切的腫瘤診療照護。不論是門診追蹤、住院治療、或是急症處理，皆能在地提供醫學中心等級的優質醫療、全程照護，讓病人無須再舟車勞頓奔波至醫學中心漫長地等候治療。

有位病人罹患「復發性左腎臟細胞癌併發腎靜脈、下腔靜脈完全栓塞及右心房腫瘤血栓」，其涉及範圍廣泛且難度高，過往只有醫學中心有成功醫治的案例，而聯新國際醫院做到了，從診斷到治療，病人從2008年至今已逾14年，可說是非常有效且成功的治療。（聯新國際醫院廣告）