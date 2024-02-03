新竹市政府秉持「宜居永續」理念治理環保，用心維護新竹的母親之河頭前溪水質，於頭前溪上下游設置柯子湖、溪埔子等2處人工濕地公園，占地共20公頃，改善頭前溪水質及打造河岸親水環境。

造訪頭前溪人工濕地 認識淨化水質愛地球

環保局指出，人工濕地以「水質淨化、都市公園、親水空間、休閒遊憩、永續經營」5大設計方向，採重力流方式，自然引進生活污水，運用水生植物的淨化能力，去分解生活污水內的污染物，讓污水淨化後排入頭前溪，2處人工濕地每日平均處理水量共達2萬1000公噸。

市府也積極發揮「新竹好學」行動力，整合溪埔子人工濕地公園現有資源，融入環境教育、人文歷史、生態景觀等多元面向，與機關、學校、水環境巡守隊，共同打造生態保育、休閒休憩及環境優化兼具的優質教學場域。

112年3月通過環境部審查認證，成為新竹市首座以人工濕地為主題之戶外環境教育設施場所，同年5月揭牌，市長高虹安邀請民眾來體驗優質環境教育課程方案的人工濕地，了解「淨化水質及生態保育」的重要性，提升環境素養，為愛地球盡心力。

「像健達出奇蛋一樣，3個願望1次滿足。」高虹安表示，人工濕地的功能除了可以處理生活污水淨化水質，還可以打造豐富多元的生態系，以及作為環境教育的場域。

溪埔子人工濕地環教課程，以自然生態與水質保護為規劃重點，利用自導式解說牌體驗自然，自109年10月起開放各界機關團體及民眾免費參訪，深受肯定讚譽。

歡迎各界踴躍申請環境教育課程、參觀導覽服務，了解人工濕地如何淨化污水，站上觀景平臺瞭望美麗的河岸，散步環湖道路與木棧道，觀察水域生態，體驗生機蓬勃的自然環境。

2處人工濕地經過多年的維護管理，已建構多樣化生態環境，植物資源共48科112屬130種，其中包含大安水蓑衣、水柳、臺灣欒樹、臺灣芭蕉等4種特有種；動物資源共64科114種，其中包含7種特有種，包括小白鷺、大白鷺、花嘴鴨、紅冠水雞與夜鷺等。在季節交替時候，更吸引過境候鳥例如小水鴨、紅冠水雞等駐足停留，民眾能親近賞鳥。

市長高虹安邀請全國各地朋友前來新竹左岸走春輕旅行、慢跑、健走，吹拂新竹風，徜徉並體驗生機蓬勃的低碳生態。（圖／新竹市政府社會處提供）

柯子湖人工濕地可透過左岸柯子湖出入口往南寮方向前行約1公里、自行車道里程標示12K+500公尺處進入；溪埔子人工濕地可透過左岸舊社出入口往南寮方向前行到達。

千甲空氣品質淨化區

新竹左岸獨角仙祕境

千甲段空氣品質淨化區位於新竹左岸起點，在最上游經國大橋以東3.81公頃高灘地，於107年啟用。過去基地遭外來種銀合歡占據致垃圾易堆積，經爭取中央經費補助整地、移植原生喬灌木及植生草皮等綠化方式，再新設透水瀝青簡易步道、砌石護岸、野餐平臺、解說牌及自行車停車架等設施，打造兼具休閒及改善空氣品質的綠帶空間，每年可自然潔淨二氧化碳約5.05公噸、總懸浮微粒約1.21公噸。

空氣品質淨化區屬開放空間，環境維護不易，市府特別媒合企業、社區及團體，推廣「企業+社區」認養機制。千甲空品區自啟用，即由「世界先進」與「千甲園丁水環境巡守隊」共同認養迄今，在悉心維護之下，草木蓊鬱、環境整潔，已成為休憩運動新地標。

市長高虹安表示，認養單位善盡企業社會責任，不懼寒暑照護新竹綠肺，潛心護育原生喬木250株，包括光臘樹、黃連木、苦楝及茄苳等，並舉辦環境教育活動，例如清掃、護樹、補植及導覽活動。

高虹安喜悅分享，淨化區112年6月成功復育獨角仙，歡迎民眾前來千甲空品區，觀察生態、騎自行車、散步、野餐。千甲空品淨化區可透過左岸柯子湖出入口進入朝南寮方向前行即可抵達。

走春徜徉低碳藍綠帶 一訪頭前溪春櫻祕境

頭前溪蘊藏豐富的生態資源且孕育著新竹地區的發展，新竹市近年力推頭前溪高灘地「新竹左岸」改造計劃，把原來廢棄物堆棄的荒地翻身為綠地，在經濟部水利署的支持與市府積極整建，以「生態優先、景觀營造、低度維護管理」3大原則，持續推動水環境綠美化，極力營造運動休閒新空間，成功打造親水又親民、總長10公里的低碳藍綠帶。

高虹安邀請全國各地朋友前來新竹左岸走春輕旅行，吹拂新竹風，徜徉並體驗生機蓬勃的低碳生態。她說，新竹左岸打造運動休憩多樣性的活動場域，並設有7處出入口，滿足散（跑）步族、單車族、親子族、寵物族、滑板族、滑輪族等運動族群。

從上游到下游已建置完成的工程，包括左岸柯子湖出入口、千甲空氣品質淨化區、左岸千甲出入口、柯子湖人工濕地、水源草原、左岸水源出入口，連結新竹左岸棒球場、新竹左岸運動公園河濱自行車道、壘球場、狗狗公園、滑板公園、左岸前溪出入口、滑輪公園、櫻花大道、前溪草原、左岸舊社出入口，往下游有溪埔子人工濕地、左岸古賢出入口、左岸舊港出入口、舊港草原，全力提供民眾友善休閒、安全親水的環境。

高虹安也介紹新竹市隱藏版賞櫻勝地就在左岸自行車道的櫻花大道，綿延超過100公尺的粉紅河津櫻，在當地退休里長悉心照護下，粉嫩團團花序每年綻放著美麗，也等待民眾前來賞櫻，創造家族、好友共遊左岸春櫻的美好回憶，櫻花大道的進入動線，由前溪出入口往左前行約100公尺處。

（新竹市環境保護局廣告）