農曆春節除了家人團聚、圍爐吃美食，也可以到戶外走春踏青，如果去膩了郊外風景區，也可以換個方向，到新北市三重先嗇宮參拜，除了祈求神農大帝保平安，更可以趁機領略這座超過2百年市定古蹟當中滿滿的文化藝術底蘊，這座百年古剎最特別的就是透過不同的工匠藝師，以左右對立的方式所建成的「對場作」建築，除了欣賞藝術之美，同時領略藝師間「鬥藝」的成果。

270年歷史 主祀神農大帝

三重先嗇宮建於清乾隆20年間，即西元1755年，距今已有270年歷史，不僅是新北市定古蹟同時被列為國家文化資產，更是地方上的重要信仰中心。宮名源於臘之祭所祭對象的八種農事神，古來每逢農事告成即祭八臘，而「先嗇」就是八臘之首，即神農之神，「嗇」者農事也，因此先嗇宮當中所主祀的神祇即為農事之先知先覺─神農大帝。

除了主神五穀神農大帝之外，另有配祀后土正神（社）、后稷正神（稷）、文昌帝君、延平郡王、保生大帝、伏義聖帝、九天玄女、太上道祖、盤古大帝、斗姥星君、地藏王菩薩、文武財神、註生娘娘、境主公、三官大帝、觀音佛祖、軒轅黃帝、月下老人、天上聖母等諸位神明。

先嗇宮除了宗教以及超過2百年歷史的文化價值外，整座寺廟更是充滿藝術底蘊，文化部以「具歷史、文化、藝術價值」、「各時代表現地方營造技術流派特色者」以及「具稀少性，不易再現者」等3項評定基準，公告為國家文化資產。

廟宇工藝 台灣師車拚唐山師

先嗇宮董事長李乾龍表示，該廟最大的特色在於其「對場作」建築，在1925年重建時，首創由「台灣師」與「唐山師」對作拚場的先例，將廟體的龍邊（右側）、虎邊（左側）交由2派工匠藝師承建，凸顯不同流派的工藝手法，各自比拚鬥藝，讓形狀、樣式、手法各異的不同部分對應元件，以相似尺寸呈現，各有千秋卻不突兀，呈現完美融合的藝術美感。

包括前殿、正殿、左右兩廊、左右護龍，構成完整之現貌。大木、鑿花、石作、彩繪、屋脊剪黏均採左右對場作，由陳應彬率黃龜理及石天養製作虎邊、吳海桐率王款及李屋司製作龍邊，處處可見不同匠師巧思技藝。

九龍壁 400個模具製作

此外，在正殿前有一面以超過400個模具製作而成的「九龍壁」也是先嗇宮的特色之一。「龍」乃是一種從古至今人們神靈幻化、理想中超自然神聖的象徵，亦是傳統宗教信仰中民間廣泛流傳崇敬且喜愛的題材。圖中九龍以藉瓷為材、以釉為彩。參考揉合古今先人所創造之各式各樣龍形而成，各有有其形態、神韻、釉色之差異。分別代表四面八方樸實信眾、各形各色膚色成員、不分貴賤高低、祥聚於此如純淨祥雲般包容共榮。

三重先嗇宮主祀神農大帝，廟名「先嗇」即為八臘之首。（圖／呂健豪攝、三重先嗇宮提供）

先嗇宮不僅有高度的藝術價值之外，廟內亦保留豐富的文物，各時期文人雅紳手澤遍布於各式楹聯、匾額，石碑顯示多次增、修、重建的歷史變遷紀錄，碑記有地方仕紳、匠師捐獻金額之記載，具高度歷史、藝術價值。廟裡有一塊在清道光年間獲贈的「稼穡維寶」古匾。

聖啟民農 孫立人題匾

此外，還有一塊孫立人將軍致贈的「聖啟民農」題匾，後因孫捲入政爭遭時任總統蔣介石軟禁，廟方捨不得拆下逐將其名字用黑墨塗下。後來孫立人獲得平反，其子孫曾前往先嗇宮表示希望能將匾額上的名字恢復，但李乾龍認為，匾上塗黑之處是對歷史的見證不宜恢復，保留更能彰顯其背後的歷史意義，因此便保留至今，成為廟中的另一個特色。

2024年適逢先嗇宮270周年慶，廟方也依循往例，在農曆正月初一（2月10日）子時，即除夕夜當天晚間11時到12時，舉行賀新春開廟門，讓民眾可以在新春上頭香，祈求闔府平安、財源廣進、四時長春。此外，由於正月十六為盤古大帝聖誕，廟方也會在一同在除夕當天恭祝這位傳說中「開天」的神祇聖誕千秋。

由於先嗇宮主祀神農大帝之外，還有配祀多位神明，所以各式祭典可以說農年頭一路到年尾不間斷，從農曆正月初一開始開廟門讓民眾祈福，正月十日到十五日還會舉辦「新春祈安禮斗法會」，讓民眾可以透過參加神農平安斗、福德財利斗、個人本命元神斗等科儀，祈求新的一年平安健康、名利雙收。

各式祭典整年不中斷

不過在一整年的各式祭典、法會當中，最重要的重頭戲當屬農曆四月廿四、廿五及廿六日這3天，因為相傳農曆四月廿六日這天為先嗇宮主祀的神農大帝誕辰，所以廟方除了舉辦祝壽慶典外，也為建宮270年一同舉行遶境祈福活動。