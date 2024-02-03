春節期間吃火鍋燒烤最對味！臺中人超愛火鍋跟燒烤，一年365天都要吃，三步一家、五步一店，更有許多連鎖知名品牌發跡臺中、聞名全國，成為觀光客到臺中必排行程，炎熱夏天也甘願排隊搶訂位，為此，市府2023年首創舉辦「台中鍋烤節」，藉由「十大火鍋燒烤店家票選」打造「鍋烤美食之都」的城市意象。

2023年首創「台中鍋烤節」

鍋烤節成功引爆話題，吸引多達489家業者報名參加票選，並自發性祭出優惠行銷、拉票，加上市府以投票抽萬元鍋烤券的誘因，民眾參與度同樣沸騰，總投票數達442萬9684票；整體活動以「台中通暨購物節APP」為平台，從票選、抽獎、領券到消費，全程智慧化、無紙化。

「台中鍋烤節」活動吸引489家業者報名參加票選，共有442萬9684票投票數，選出最具在地特色，兼具口碑與多樣性的20家業者。（圖／臺中市政府經濟發展局提供）

「十大火鍋燒烤店家票選」共20家獲選，結果充分呈現台中在地特色，兼具口碑與多樣性。火鍋類有海底撈中友店、涮屋馬、尚牛二館、萬客什鍋、老四川紅亭迴轉麻辣鍋、清真恩德元餃子館、灰鴿／鍋、8德司創意餐館、覓鍋物、瘋蝦吃到飽；燒烤則是屋馬崇德店、老乾杯、昭日堂、匠屋燒肉、瓦庫燒肉、激旨燒鳥、KoDo和牛、笨跳豬韓式燒肉及朴山傳統韓國料理入榜。

獲選店家都有獨到之處，如發跡台中、全國知名的屋馬，優質服務、新鮮食材，招牌海鮮粥、雞湯、沙拉及甜點等形塑品牌記憶點；激旨燒鳥則是逢甲夜市擺攤起家，日式串燒包覆年糕、蘋果、麻糬、橘子等食材創造話題，並營造日式居酒屋氛圍攏獲大批愛好者。

火鍋類的清真恩德元餃子館主打正統牛羊清真料理，招牌牛肉火鍋以炭爐鐵鍋上桌，異國風味征服在地饕客；海底撈貫徹品牌服務至上精神，提供候位免費飲品及美甲等服務，用餐享受川劇變臉、拉麵上菜秀等吸睛表演，在競爭火熱的台中火鍋市場占有一席之地。（臺中市經濟發展局廣告）