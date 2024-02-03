「新丁粄節」是臺中東勢客庄擁有百年歷史的民俗活動，因早期庄民以米粄「祈求新生」靈驗而得名，形成全臺獨一無二的「粄文化」，強調與親朋好友「分享喜悅」，發展至今，東勢新丁粄節已成為全國客庄盛事之一。

臺中市政府客家事務委員會訂於2024年2月24、25日在東勢客家文化園區、臺中客家故事館、東勢文化街盛大舉辦「2024臺中東勢新丁粄節」，歡迎全國民眾「正月半，來東勢，看大粄」。

客家園區祈福壇 求子祈考運

2024臺中東勢新丁粄節延續文化核心精神，整合藝文、產業、親子及文化展覽，規劃多項系列活動：除了保留傳統原汁原味的粄活動，東勢客家文化園區內也打造「祈福壇」，為民眾進行求子、求文昌儀式；今年特別規劃溫馨趣味的抓周活動，邀請新生兒家庭同樂；與臺中捐血中心合作舉辦捐血活動，發揮愛心、分享喜悅，歡迎全民一同響應做公益。

東勢新丁粄節結合公益舉辦捐血活動，發揮愛心、分享喜悅。（圖／臺中市政府客家事務委員會提供）

上百攤客家攤位 及國樂饗宴

除延續傳統客家文化外，2月24日上午將由專業團隊、在地社團以熱鬧豐富的踩街活動為慶典揭開序幕，現場有上百攤客家特色攤位，兩天晚間還有國樂饗宴、流行音樂晚會，融合多元曲風、語言為客家藝文注入新的生命力，精彩可期！

詳細活動資訊請關注活動粉絲專頁（Facebook搜尋：臺中東勢新丁粄節），敬邀全國民眾「正月半」（元宵節）在東勢共度愉快的新丁粄節。（臺中市政府客家事務委員會廣告）