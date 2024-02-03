隨著國內休閒、養生風氣提升，臺中市政府勞工局在全市23處行政區共輔導89處優良視障按摩據點，並與通訊軟體LINE旗下團隊「LINE熱點」合作，只要一機在手，就可透過熱點服務輕鬆搜尋優良視障按摩據點，過年期間適合需要放鬆的各年齡族群。

勞工局指出，為讓視障按摩師成為舒緩壓力解除疲勞的好幫手，也方便民眾選擇適合自己的視障按摩，特別協助臺中市優良視障按摩據點在LINE服務頁面中建置數位店家，使用者可依循店家查找技術、定位、距離排序及我的收藏等功能，輕鬆搜尋到所有視障按摩據點。

數位行銷 讓更多的消費者看到

勞工局強調，與「LINE熱點」服務的方式，主要是希望協助視障按摩據點數位轉型，從傳統行銷轉往數位行銷，期望透過社群，讓更多的消費者看到他們；勞工局也參考星級旅館、遊樂園、觀光工廠等評鑑機制，在臺中市評選出89處優良視障按摩據點，此作法頗獲好評，更吸引其他縣市效法。

臺中市政府勞工局在全市23處行政區共輔導89處優良視障按摩據點，民眾可透過「LINE熱點」搜尋店家。（圖／臺中市政府勞工局提供）

過去3年受疫情影響，許多視障按摩業者一度因三級警戒而停業，去年疫情解封，勞工局除要求業者提供安全、技術優良及放鬆舒適的按摩服務環境，也透過數位轉型的方式幫助視障按摩業者行銷，讓視障按摩師成為民眾舒緩壓力的好幫手。

市民好鄰居 減緩酸痛舒暢身心

勞工局強調，專業的視障按摩據點就像是市民的好鄰居，過年期間無論是南來北往長途開車或逛街購物，都歡迎民眾多加利用，不僅可以減緩酸痛、舒暢身心，同時也是對視障按摩工作者的肯定。（臺中市政府勞工局廣告）