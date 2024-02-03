為鼓勵青年返鄉創業活絡產業經濟，雲林縣政府設立「本縣青年創業補助金」，針對於本縣新設興業或創業3年內，且設籍本縣20歲至40歲青年，提供微創型（最高補助上限30萬元）及專案型（最高補助上限200萬元）二種創業補助類型，可用於購置、興建、租賃廠房或機器設備等。

專人專線協助申請

為了讓更多青年瞭解創業補助金的申請方式及相關規定，縣府成立「青年創業補助金專案辦公室」，架設「雲青創業金站」補助金專屬網站、雲青創業熱線05-5345080（我想是雲林幫你），以專人專線方式，協助民眾解決申請的各種難題，歡迎有創業資金需求的青年踴躍提出申請。

計畫書撰寫教學

勞動暨青年事務發展處處長張世忠表示，縣府於開放申請前都會巡迴辦理多場實體說明會，詳細說明申請條件，也安排計畫書撰寫教學。

雲林縣青年創業補助金獲得青年們熱烈迴響。（圖／雲林縣政府提供）

張麗善縣長說，雲林縣青年創業補助金不是貸款，能夠提供青年朋友更實質的創業協助，陪伴青年朋友走過創業維艱時刻，自2022年實施後獲得熱烈迴響與肯定，迄今已成功幫助21位青年在農業、甜點烘焙、寵物美容、健康養生、文化、傳統美食、設計、運動產業等領域實踐其創業構想，展現雲林青年爆棚的創業活力與熱情，也激發他們留鄉深耕的決心與信心。

有關雲林縣青年創業補助金申請文件可至「雲青創業金站」-「最新消息」專區下載，各項創業相關資源與資訊，關鍵字搜尋「雲青創業金站」（網址：https://yun-young.yunlin.gov.tw/)，不論是想要了解補助金內容，或需要精英業師進行創業輔導都可以透過網站連結相對應資源，亦可直接至「撫錢51House 雲林青年創業基地」（雲林縣斗六市府前街51號）由專人專案現場直接服務！（雲林縣政府廣告）