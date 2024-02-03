桃園市大溪區擁有好山好水，桃園市政府積極建設打造宜居環境，近來多了新景點，適合春節期間闔家出遊。其中，中庄吊橋為目前全台最長的懸索式吊橋，步行其上可欣賞大漢溪的河階之美，並可順遊周邊的中庄調整池、山豬湖生態園區以及月眉人工溼地生態公園，周邊水色增添浪漫氣氛，整體環境優美，成為民眾到大溪旅遊拍照、打卡地標。

大漢溪左右岸皆美

大溪中庄吊橋2023年啟用，是目前全台最長的懸索式吊橋，民眾可漫步橋上，眺望大漢溪河流之美。左岸的大嵙崁親水園區，共融式遊戲場提供小朋友遊戲場所，景觀土丘更成為民眾放風箏的最佳場域。秋冬季節，追逐橘紅黃落羽松成了一大盛事，往大漢溪右岸，可先走訪月眉溼地觀賞落羽松，樹影倒映在水上美不勝收，接著可再往下順遊豐富自然景觀的山豬湖生態親水園區，該處保留原始環境，串聯6座生態池，讓人沉浸在最自然的美好。

民眾到大溪遊憩，可走訪月眉溼地觀賞落羽松，樹影倒映在水上美不勝收。（桃園市政府提供）

桃園市政府為改善板新取水口和中庄調整池水質，也打造大溪瑞興人工溼地公園，園區內擁有7個人工溼地池塘，規畫1.6公里人行步道及自行車道，還有生態溪流及景觀平台，預計2024年3月對外開放。

桃園市政府打造北橫起點第一站，整修經國紀念館打造北橫遊客中心，1樓提供旅遊諮詢、餐飲、小農市集；2樓經國紀念館規畫經國先生主題特展，嶄新的北橫入口意象起點，帶給旅客全新體驗與感受。鄰近的慈湖紀念雕塑公園，也以嶄新面貌重新開幕，除了園區改造重新修復271座兩蔣銅像外，市府也規畫一系列的夜間觀光活動，最受歡迎的水舞燈光秀回歸，成功聚集觀光人氣。

首座原民主題公園啟用

除了自然風光外，桃園市政府為活化國道3號埔頂隧道上方土地，由大溪區公所執行工程，打造第1座原住民族主題公園，入口意象邀請屏東國寶級原住民族藝術家拉夫拉斯‧馬帝靈規畫設計，以山川及原民精神作為創作主題，人行步道使用具原民圖騰窯燒陶板地磚，公園內種植原民特色植物山梔子和台灣百合，另有減碳冠軍樹種相思樹，除提供民眾休閒空間外，也將作為原住民族藝術創作展示空間，成為族群共榮指標場域。（大溪區公所廣告）