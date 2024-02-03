大湳森林公園前身為保一總隊大湳營區，106年撤營後市府將其規畫為生態主題公園，112年7月正式開園，因占地廣達16公頃，享有「八德之肺」美名。

八塊厝民俗藝術村

公園內保留營區3000多棵珍貴喬木，及軍方500障礙訓練設施、碉堡等歷史資源，並活化利用部分營區建築設置兒童玩具圖書館、八塊厝民俗藝術村及市民活動中心，是兼具生態棲地、防災治洪、知識教育、集會活動與休閒遊憩功能的都會森林公園。

園區內的八塊厝民俗藝術村利用營區既有4棟廳舍改建成白牆紅瓦的閩式建築，共規畫4個主題展館，推廣閩南語說唱藝術、介紹傳統民俗信仰、節慶及陳列南北管、歌仔戲、布袋戲、傀儡戲和皮影戲，是北部地區具特色的閩南及民俗文化基地。

八德尚水埤塘輕旅行。（桃園市八德區公所提供）

遊藝思方案走讀歷史

112年桃園市政府八德區公所辦理參與式預算經在地居民自主提案，公民參與投票選出「遊藝思方案」，培訓15名在地導覽員，結合八塊厝民俗藝術村辦理輕旅行活動，帶領民眾走讀公園的地景生態與人文歷史，並參訪八塊厝民俗藝術村，獲得熱烈迴響。

未來將結合市府各局處培力社區投入生態導覽解說，提供友善環境資訊，讓新移居人口及外來遊客更了解八德新興熱門景點，歡迎大家攜家帶眷一探森林公園之美。（桃園市八德區公所廣告）