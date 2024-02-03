健行科技大學不僅是UBA籃球強校，學生在專業領域表現也十分傑出，「時報金犢獎」有青年創意奧斯卡獎之稱，是華人世界最具影響力的學生創意競賽，2022年由資訊管理系教授杜智弘指導學生李後恩、曾鈺辰、馬振銓，以「小誠故事」系列影片，藉由三段日常發生的周遭小事賦予「誠實」多重意義，彰顯人性的正向價值，從十萬件參賽作品中脫穎而出，榮獲「年度最佳金犢獎」、「主題類金犢獎」、「非平面類第二名」等三座獎項，同時健行科大以積分最高榮獲「年度最佳學校金犢獎」。

餐旅系學生自創品牌

餐旅管理系學生游邵閔，就學期間以優異學業與競賽成績，榮獲全國大專優秀青年，因為感受父執輩對土地的熱愛，畢業後返鄉傳承家中農耕技法，創立自有品牌「豐滄」，希望透過安全無毒的稻作，豐富每個家庭的糧倉。他運用管理行銷專業，規劃家中稻作產銷模式，異業合作研發無化學添加產品如米香、米麴甘酒、手工糠皂等，提升產品附加價值，2023年榮獲第九屆十大嚴選穀得（GOOD）產品。游邵閔早上務農、下午經營行銷，成為「青農傳承、餐旅創業」學以致用的成功典範。

學生陳楷中獲思科網路競賽亞太區第1名。（圖／健行科技大學提供）

培訓出思科競賽金牌

思科為國際網路設備領導廠商，每年舉辦的APJC NetAcad Riders思科網路技能競賽，吸引全球眾多好手激烈角逐，健行科大投入數千萬元打造「思科網路培訓基地」開花結果，在資訊工程系教授魯大德與張木盛指導下，2022年碩士班學生陳楷中，擊敗多國選手勇奪第一名，創造台灣參賽以來最佳成績；2023年學生賴嘉民獲得第二名，連續兩年傲人成績，充分展現學校網路技術領域頂尖教學品質。

健行科大每年撥放數百萬元弱勢助學與企業助學獎學金，幫助學生實現夢想向前行，1966年以健行工專創校至今，強化培養學生實務技能，校外競技屢創佳績，做為企業最愛大學之一，培育無數優秀畢業生，成為社會中堅力量。健行科大位於中壢火車站市區精華地段，交通生活皆便利，校務健全亦積極投入建設全新軟硬體，為少子化衝擊下，少數招生逆勢成長的優質大學。（健行科技大學廣告）