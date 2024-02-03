受到世界杯足球賽帶動熱潮的影響下，台灣近年來基層也興起足球熱潮。其中迷你足球也是培育基層足球人才的重點項目之一。由教育部體育署指導、中華民國迷你足球協會主辦、佛光山三好體育協會與雲豹能源冠名贊助「112年度國民小學雲豹能源迷你足球賽」，今年一共吸引全國583支球隊報名參加，創下史上新高。

佛陀紀念館熱鬧開踢

中華民國迷你足球協會理事長黃永志表示，迷你足球賽的舉辦已經邁入第5年，從一開始的隊伍數99隊，後來推廣到全台22縣市，到現在有583隊報名參加，今年更首度舉辦全國總決賽，選定在高雄佛光山佛陀紀念館舉行，共有近百隊、千名小球員來參加，現場將非常熱鬧，且賽事還首度由體育台轉播，讓總決賽現場相當熱鬧。

迷你足球賽開辦5年來首度舉辦全國總決賽，也破天荒在佛光山菩提廣場擺設6面球場，讓U6組38隊、U8組49隊熱鬧開踢。獲得U8組冠軍的小雷鳥隊教練方啟龍表示，來此參賽的感覺很不錯，「場地很寬廣，以前都是來這裡看煙火，第一次來踢球。」同時現場還有國際書展暨蔬食博覽會與劇團演出、名人講座、品茶活動等，熱鬧滾滾。

星雲大師鼓勵多運動

而這次首度選在佛光山佛陀紀念館舉行，迷你足球協會表示，主要是已故的星雲大師認為，運動有教育的作用，能學習尊重、團結、感恩等處世之道，以及「勝不驕，敗不餒」的精神，「人要經常運動，才能增強體魄，就像水必須經常流動，才能保持清潔。」

協會強調，星雲大師提倡佛門要有球隊運動，認為它包含「六度」的精神，例如培養慈悲心、學習顧慮別人（布施）、遵守比賽規矩（持戒）和刻苦訓練（精進）等。這與參禪、念佛和靜坐有同樣的意義，亦有助訓練我們的健全人格。

受到世界杯足球賽帶動熱潮的影響下，台灣近年來基層也興起足球熱潮。其中迷你足球也是培育基層足球人才的重點項目之一。（圖／丁上程、中華民國迷你足球協會提供）

許淑華致力基層推廣

身兼迷你足球推廣大使的民進黨台北市議員許淑華，也在繁忙業務中堅持抽空到場為小選手加油打氣，並表示台灣基層幼兒足球發展已逐漸成為風潮，這10年來已完成階段任務，接下來便是場地問題。

許淑華建議，未來希望能爭取在公共設施裡增加足球場地及周邊設施，在百貨公司及購物中心舉辦幼兒足球是非常好的創意，能獲得球員家長及店家雙贏的局面，未來除了持續加強推廣幼兒足球多元發展也希望能吸引更多企業投入軟硬體。

許淑華說，足球運動需要長期推動、多方投入，很感謝家長們、企業團體大力支持小小球員們投入足球運動，在這10年努力之下，關注足球的風氣已經漸漸增長。

許淑華強調，未來10年，要共同努力讓台灣的足球實力繼續提升，從小朋友接觸、喜歡足球開始，提供培訓交流機會，並喊話有一天能夠在世界盃足球賽的賽場，看到台灣隊上場奮戰。（中華民國迷你足球協會廣告）