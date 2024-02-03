為迎接龍年到來，國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區特別打造全新的年節街景「飛龍在天舞春風」，近百米長龍身盤旋於文昌街上，活靈活現超有氣勢！園區還推出祈福轉運、好戲連台、吃喝玩樂一條龍等系列活動，在龍年開春給大家最喜慶的祝福，邀請大家「龍」來傳藝走春轉好運，享受最有年味的新春盛會。

亮點一 飛龍在天：吃喝玩樂一條龍

集結美食、年節創意手作品，從街區到月河畔，天天都精彩，陪大家熱鬧過好年。

★新春轉運市集：初一至初四。

★美拍街景裝置：飛龍在天舞春風、燈籠轉運道、謝謝平安大燈籠。

★必吃必玩：傳藝登龍餅、傳統特色零嘴小吃、百項手作DIY。

傳藝駐園大戲「怪盜．神判．綠珍珠」每日踩街演出，讓遊客目不轉睛。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供）

亮點二 祈福轉運：庇佑平安神助攻

透過文昌帝君的加持，祝福大家新年福來智慧開、貫注滿滿好運氣。

★龍來擲好運：初一至初五。

★跋杯求好龍幣：初四至初五。

★乖乖敖大漢點心燈

★文昌乖乖歐趴餅：全台最歐趴ALLPASS自販機。

亮點三 好戲連台：目不轉睛好精彩

節目輪番上陣，每日至少5場以上表演，1天玩不完、3訪才過癮。

★龍行大運鼓躍乾坤：初一至初五，每日2場（13：00、15：30）。

★毛筆頭財神爺報喜拜年：初一至初五，每日4場。

★怪盜．神判．綠珍珠：每日10：30、14：00。

★好戲在臺－布袋戲彩樓數位多媒體展：春節期間每日9：00-18：00。

★傳藝植物園展：春節期間每日9：00-18：00。

吃喝玩樂一條龍！百項手作DIY與傳統特色零嘴小吃，在傳藝通通都有。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供）

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