近年來溫室效應、氣候變遷的影響，永續發展越來越受各界關注；「ESG」不僅是全球追求企業追求的新趨勢，也是衡量企業經營績效的指標，早已成為市場上投資人參照的標準。「會計研究發展基金會新永續學校」一系列深入淺出的線上課程，可以讓有心追求卓越的企業或是欲了解ESG相關議題之人員隨時隨地提升專業、跟上最新趨勢，輕鬆進入「ESG」的世界，成功永續經營發展。

「ESG」代表環境保護（Environ-mental）、社會責任（Social）、公司治理（Governance）的縮寫，代表的是企業社會責任，也是當今評估企業的新型態指標。

循序漸進推動我國ESG落實

因此，企業除了原本要公布的財務報告，代表落實永續的「環境、社會、治理報導」（ESG Reporting）也成為許多投資人的重要參考資訊。隨著「國際財務報導基金會」IFRS、ISSB國際永續揭露準則已經獲得多個國際重要組織及國家的金融監理機構支持，企業「永續揭露」也從自願性轉變為強制性規範。

為積極回應全球永續發展目標，金管會階段性推動各項措施，強化上市櫃公司資訊揭露，以利營建永續發展的完善性。在既有的「公司治理3.0-永續發展藍圖」基礎下，接續發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，以「治理」、「透明」、「數位」、「創新」四大主軸，實踐五大要點，包括︰「一、 引領企業淨零」、「二、 深化企業永續治理文化」、「三、精進永續資訊揭露」、「四、強化利害關係人溝通」、「五、推動ESG評鑑及數位化」。

永續資訊規劃師證書示意圖。（圖／會計研究發展基金會提供）

無痛接軌ESG線上課程平台

會計研究發展基金會新永續學校邀請各界跨領域專家講授最新ESG熱門議題，目前已推出的課程有:會研基金會王怡心董事長講授的「國際永續揭露準則精華解析3堂課」、「企業揭露與申報ESG資訊3堂課」、「ESG報告書的架構解析3堂課」；金管會證期局黃仲豪組長講授的「ESG資訊揭露趨勢與相關規範3堂課」；金管會證期局謝依紋科長講授的「最新公司治理政策法令與常見缺失解析3堂課」等主題內容，更多精彩內容可至新永續學校官網https://www.ardfedu.org.tw/查詢。

現今對ESG的掌握已是趨勢，新永續學校線上課程平台為您準備好所需了解的精華內容，不受時間和地點的限制，購買後即可觀看，現正熱烈報名中！

※會計研究發展基金會簡介：

隨著「國際財務報導基金會」IFRS ISSB國際永續揭露準則已經獲得多個國際重要組織及國家的金融監理機構支持，企業「永續揭露」也從自願性轉變為強制性規範。「會計研究發展基金會」為我國唯一會計專業準則制定單位，是國際財務報導基金會」（IFRS)會員，會研基金會的專業團隊配合金管會政策，負責研究與推廣最新國際熱門會計與永續相關議題的發展，針對「環境、社會、治理」議題致力於提供最新版、最正確的準則規範，與推廣符合潮流的新興議題訊息。

※新永續學校簡介：

新永續學校為會計研究發展基金會提供企業與個人ESG新知的線上課程平台，豐富課程不受時間和地點的限制，購買後即可觀看。配合推動金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」建立之認證制度，完成十個課程後即有「永續規劃師」應考資格，擁有ESG永續人才的必備技能，通盤瞭解最新永續相關準則與政策，協助企業達成永續發展與淨零轉型之目標。