南市交通路網 轉乘好便利

臺南市政府積極推動大臺南公共運輸路網，為了強化各式運具轉乘效能及提升候車空間舒適度，更積極向中央爭取補助預算建置轉運設施。

串聯各式大眾運具

臺南市長黃偉哲表示，轉運站在路網形成過程具有舉足輕重的角色，他以面積只有臺南市1/8的臺北市為例，過去數十年投入龐大經費建立捷運、公車及公共自行車轉乘路網，只有綿密的路網才能成就高使用率。臺南市縣市合併之後幅員遼闊，因此更加需要強化轉運站建設串聯各式大眾運具，形成完整公共運輸路網。

黃偉哲進一步提到，轉運站一方面要發揮轉運功能，另一方面也要強化商業設施，成為城市的門面。另外，他也要求交通局透過轉運站建設，協助臺南推動平權、綠能、弱勢友善等永續發展指標，並讓臺南朝淨零碳排的目標邁進。

交通局表示，不論是幹線公車、支線公車、火車或小黃公車，都需要舒適的轉乘候車空間，過去南市府規畫打造臺南轉運站、新營轉運站、關廟轉運站及麻豆轉運站，累積投入逾3.1億元建設經費，其中包括向中央爭取到補助超過1.5億元。這些轉運站在公共運輸路網整合發揮了關鍵作用，串聯了國道客運及市道公車路網。

推動人行空間優化

臺鐵車站轉乘設施及人行空間優化亦為推動重點，以臺鐵柳營站為例，過去就挹注了1688萬元，光是爭取到的中央補助就有1419萬元，不僅優化步行、轉乘、接送及停車空間，更展現城鎮在地意象。後續的臺鐵後壁、林鳳營、隆田、永康及新市站前，也陸續強化跨運具串聯。

臺南轉運站為多條國道客運及市區公車轉乘節點。（圖／臺南市政府提供）

均衡城鄉公共運輸方面，交通局在左鎮果菜市場前規畫大型候車設施，可串聯3條幹支線公車及5條小黃公車路線；安南區重要樞紐的和順轉運站，建設經費達1.3億元，其中6100萬元為爭取中央補助，完工後將可串聯國立臺灣歷史博物館、亞太棒球場及安南區轉運中心，站外並設有大客車、小客車及機車停車席位，站內則有200坪商業空間。

此外，為強化永康交流道門戶交通，解決舊鹽行轉運站的腹地不足問題，南市府投入5983萬元加速打造永康轉運站，並爭取到中央補助5086萬元，預計今下半年可完工，屆時可供8席國道客運及1席市區公車轉運。

眾所矚目的平實轉運站也已成功招商民間投資54億元，是具有商場、停車空間及介接先進運輸系統的複合式站體，有望在2025年完工。

導入科技智慧設施

在推動智慧交通方面，大臺南公車也導入多項科技智慧設施，致力打造科技與美學兼具的人文智慧城市。新設置的總圖智慧候車亭不僅融合創意設計，搭配彩色LCD螢幕面板，提供即時到站資訊，方便市民查詢路線時刻，並得以更方便地掌握候車時間和行程規畫，為市民提供更便利舒適的候車環境體驗。

未來的大臺南轉運策略，將朝城鄉均衡、跨域串聯、綠能永續及人本交通等四大面向發展，盼能提升公共運輸的服務品質，並打造更友善的公共運輸環境。（臺南市政府廣告）