青年微型創業正夯 高市青年局創六都之先

高雄市政府青年局局長張以理表示，為支持年輕人微型創業，2023年6月創六都之先辦理「高雄青年攤車品牌輔導計畫」，目前共核定98家攤車做為輔導對象，不只提供38小時培訓課程及35位專業顧問免費一對一諮詢服務，還提供每個品牌最高3萬元的輔導費，支持攤車優化產品或技能，提高品牌能見度。

提供助力 改善不足之處

參與輔導計畫的青年攤車負責人讚許青年局給予的協助，例如「小旅行手作甜點」負責人洪于琇就表示，「青年局的輔導課程對我們實質幫助蠻大的，尤其是攤車的設計和擺設的部分，讓我們從中得到不同的靈感，改善原本不足的地方。」而這次特別推出市集限定、超美寧靜藍海的「述古木耳飲」負責人王鉦皓也認為課程對未來經營品牌會有更好的收穫和發展。

積極牽線 促品牌曝光

青年局表示，除了培訓課程和輔導費，青年局也努力讓攤車品牌有曝光機會，創造未來品牌行銷的資本。例如牽線讓「迷路。麋鹿糖藝鋪」及「緩食甜點」在走鐘獎有趣市集擺攤。

麋鹿糖藝鋪的負責人放棄台積電工程師身分，接手家業翻轉創新傳統民俗點心，走鐘獎盃造型畫糖深受主辦人呱吉及百萬網紅千千喜愛，分享到個人社群；高雄市集必買的「緩食甜點」則推出可愛度破表的萬聖節馬卡龍及南瓜造型可麗露，讓有48萬粉絲的Youtuber「末羊子」忍不住在IG限動分享。

張以理繼續分享，雙11周末舉辦的「城市嶼浪市集」是青年局六都首創的攤車輔導計畫一環，近來有越來越多年輕人選擇在高雄創業，而青年創業就好像海浪與島嶼，陣陣海浪拍擊著礁石激起許多迷人浪花，讓高雄這座城市有更多不一樣的面貌。

高雄市長陳其邁（中）在嶼浪市集大啖美食，與奪得嶼浪金獎的「Her呷雞蛋糕」攤位合影。（圖／高雄市政府青年局提供）

比拚創意 深入交流

這次市集在高雄流行音樂中心海風廣場舉辦，更特別加入攤車競賽，鼓勵青創攤車以「山、海、港都」以及「海味」等元素，發揮創意推出市集限定商品競賽，讓攤車主不只比拚人氣與創意，還可藉由競賽獲獎提升品牌能見度，並與外縣市攤車交流，拓展品牌市場。

本次得到嶼浪人氣獎的「我是披薩」負責人邱家樂（45歲）表示，作為年紀最大的創業青年，原本覺得創業路很孤單，但參與了青年局的輔導，認識了更多同行，促進刺激彼此，也重新檢視產品定位和行銷模式，讓他收穫良多；他也會將獎金將全數捐出做公益，謝謝大家幫他圓夢。

參與市集的攤車「HITHERE職人國寶茶」章秝說：「攤車創業過程中最棒的是與其他品牌聚在一起時對談中的發想，讓自己更成長。」「波洛卡手作窯烤披薩」陳致榮則以輔導費無痛升級可以回充的電池設備，更節能減碳。

「花ㄔ了女孩‧ICING手作美學」郭羿君和「一寧香氛」劉冠廷都認為自己在輔導課程中大幅度提升思維和格局，讓自己在經營品牌時有更多面向。 青年局表示，許多參與攤車輔導的品牌對這次計畫都有正面回饋，青年局將持續與創業青年陪跑，更多青創輔導相關資訊，請持續追蹤高雄市政府青年局FB、IG，亦可電洽詢問07-7995678分機2385。

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