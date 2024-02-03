辛苦了一整年，新春假期好好安排出外旅遊放鬆心情吧！高雄市政府觀光局推薦到北高雄來趟海線潮旅行，南北高雄海線觀光資源豐富，各區都有特殊文化及景觀，如茄萣搭舢筏悠遊二仁溪，在導覽老師的解說當中，欣賞溼地；還可到「石斑魚故鄉」永安，品嘗用鑽石水養殖的石斑魚，肉質細緻、味道鮮甜且富涵膠原蛋白，擄獲四方饕客味蕾；再彌陀漫步漯底山，走踏泥火山惡地形，近距離觀察地理生態變化。

見糶手功力 體驗急凍快感

最後再走訪梓官，巡禮曾三度榮獲全國十大魅力漁港的蚵仔寮魚港，除能品嘗各式現撈的新鮮海產，務必見識魚市獨特的「糶手」拍賣，十分生動有趣，或到冰窖體驗零下25度的急凍快感。

水母伴遊 觀南高歷史

到南高雄的林園，也能親臨清水巖與安樂樓、原頂林仔邊警察官吏派出所、及福德老街等地，體會昔日繁華，往南走還有屹立不搖的「市境之南樹」，靜靜佇立在高屏溪口守護高雄海線的最南端。當然，想觀察倒立水母生態的，更不能錯過林園海洋溼地公園，還有沙灘可親近海洋，絕對是親子放電天堂之一。

「2023海線潮旅行美食餐盤計畫」。（圖／高雄市政府觀光局提供）

獲獎名店 旅途果腹首選

享受美食已成為觀光旅遊不可或缺的關鍵動力，建議可參考觀光局去年舉辦的「2023海線潮旅行美食餐盤計畫」，獲獎店家「食」力堅強，像是「海線推薦組」的優勝店家~馨牛排館彌陀總店、福星烘焙、Hu Coffee 誰的咖啡、興達港歐董食品有限公司、光咖啡、老巫咖啡、腸大爺商號等。「新菜店家組」的優勝店家遙垣A餐廳、厚福早午餐、餘香咖啡獲獎。榮獲新菜店家的「香賓海鮮餐廳」第三代莊先生說，彌陀最有名就是虱目魚，為讓食客老饕吃到最新鮮的虱目魚，特別挑選肉質肥美、油脂豐富的魚肚作成魚腹天婦羅，以簡單的料理方式呈現最新鮮的美味。獲得海線推薦組的「腸大爺商號」是傳承四代經營的大腸香腸批發商，在蚵子寮開業的店舖以懷舊古樸的空間陳設，販售大腸、香腸、蚵仔大腸麵線羹、黑輪等台式古早味小吃，是旅途中果腹的好選擇。

觀光局說明，「2023海線潮旅行美食餐盤計畫」每家業者不論在店家環境、經營理念、餐飲水平或是服務態度，都各有優點及特色，值得向遊客推薦。更多旅遊資訊請上高雄旅遊網（https://khh.travel/）官網、臉書及IG查詢。

（高雄市政府觀光局廣告）