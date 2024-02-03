高雄福華大飯店改裝吸客

座落於高雄市七賢一路與復興路口的高雄福華大飯店近年砸重金改裝，可俯瞰大高雄全景，緊鄰火車站、捷運站等交通便利，加上五星級暖心服務，吸引洽公、觀光人潮入住。因應過年團圓商機，圍爐餐訂位相當熱絡，也特別推出主打高CP值的年菜外帶，超過50多道的多元化料理風味，回家即可享用。

在文藝空間入睡 空中泳池超好拍

高雄福華大飯店提供精緻典雅客房，也有為行動不方便的客人所設置之無障礙客房。典雅客房空間寬敞，均搭配尊貴傢俱與藝術精品。

「尊爵主管客房」以自由變換的盥洗空間呈現出具穿透性的空間感，以黑灰沉穩色系為主軸，結合石紋檯面，妥善運用的空間設計，不管是商務客或渡假皆能符合需求。

「戶外泳池」1年365天有著將近280天好天氣優勢的高雄，飯店特別將泳池設計為戶外的空中泳池，並在近年全新改裝，以純白搭配大葉盆栽，舒適慵懶的休憩區設計，是絕對不能錯過的自然系打卡景點。

匯聚中西美饌 內用外帶兩相宜

「尊爵主管客房」不管是商務客或渡假皆能符合需求。（圖／高雄福華飯店提供）

美食方面，高雄福華飯店有中西式美饌餐廳、酒吧，還有IG打卡熱點的HOVII Cafe、南臺灣最高的Smile One精緻涮涮鍋餐廳，遠近馳名的江南春一品明爐烤鴨、全新改裝時尚的珍珠坊港式飲茶餐廳、挑高寬敞的麗香苑西式餐廳等，提供各式佳餚，滿足色香味俱全的最佳享受。此外，高雄福華大飯店年菜外賣料理推出超過50多道的多元化料理風味，主打當日現做的常溫年菜，回家即可享用，可以單點方式自行搭配豐盛佳餚，還特別貼心推出不同人數需求的桌席年菜外帶，小家庭的三人量或五人量、十人份量每席NT$3,999元起。

年菜外賣即日起至2024/2/5下午5點前接受預訂，提貨日期為2024/2/9~2024/2/11上午11點或下午2、4點（除上述日期外，訂購後三天即可取貨。）年菜外帶及訂位專線：07-2307777~8訂席中心，另外也推出線上訂購更方便預訂。（高雄福華飯店廣告）