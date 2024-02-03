新北市中和區有76間土地公宮廟，每間土地公宮廟具豐富歷史性及特色，南山福德宮最早建於1755年，距今近300年的歷史，建有全國最高108尺土地公神像；而力行福德宮具有全國唯一金面土地公神像。新春期間，不妨到中和廟宇走春參拜，來烘爐地南山福德宮求財、福和宮求健康、力行福德宮求姻緣，好運「龍」總來。

特色廟宇 守護鄉里

烘爐地南山福德宮位在海拔300公尺的南勢角山上，開闊的視野，成為觀賞大台北夜景的著名旅遊勝地，更是北台灣求財最旺的土地公廟。正殿供奉福德正神、註生娘娘及山神星君，財神殿則奉祀五路財神、文昌帝君及月老星君等。走上石階來到正殿中，2公尺高土地公手裡的「大元寶」被信徒摸得閃閃發亮，摸了保庇自己一整年財運大開。

中和廣濟宮與福和宮合稱「中和大廟」，見證中和枋寮地區開發史，保存了百年建築工藝與傳統裝飾，更是重要的信仰中心。先民從大陸渡海至台開墾生根，宗教在日常生活占了很重要的一部分，從清朝移民建廟緣起，在渡口建立基礎地。先建的廣濟宮主祀開漳聖王為原鄉既有信仰，後建的福和宮主祀神農大帝，可看出為先民因墾荒斯土及日常生活相關需求。

力行福德宮位於圓通路162巷內，創建於清乾隆年間，1991年原福德宮建築已呈老舊，1995年重建落成，至今香火鼎盛。1樓主祀福德正神、福德夫人、金土地公及招財進寶2位童子，守護鄉里庇佑安康。另有月老星君將保佑好姻緣、好人緣及貴人緣。

遊憩空間 老幼共融

到中和除了拜廟參香感受滿滿福氣外，還可以順道到中和區內許多有趣、好玩的公園遛小孩。

位於中和區華新街市場裡的小廣場內新設的兒童遊具組，兼具溜滑及攀爬訓練功能。（圖／新北市中和區公所提供）

華新人行廣場遊戲場於2023年10月30日啟用，位於中和區華新街市場裡的小廣場，新設的兒童遊具組兼具溜滑及攀爬訓練功能，不僅有助於肢體靈活、更能激發大腦活化，進而提升智力，能提升兒童遊樂及休憩品質，更優質化居民的居住環境。

自強公園則坐落於饅頭山，為一座綠色的迷你山丘，矗立在都市叢林中，提供兒童遊戲、銀髮交誼、林蔭休憩、步道休閒及山林體驗等多面向的服務。112年完成一座溜冰場，還有打造以環繞森林覓徑為主軸，重建共融性兒童遊戲場，大小朋友都能同樂、共享休閒時光。

壽德公園是中和第一座生態滯洪功能公園，不只是遊樂園，還是保衛民眾安全的避難處滯洪池，保留數十年老樹的眷村記憶提升為多功能防災公園，是中和首座兼具滯洪、生態、休憩、親水的公園綠地，可有效解決85公頃範圍的積水，讓雨水滯洪及水資源再利用。

民享公園遊戲場於112年11月30日完工啟用，原有民享公園遊戲場無遊具設施及老舊地墊破損，考量附近各年齡層居民、幼齡兒童使用需求，現場增設搖搖馬設施、鳥巢式鞦韆及特色遊具，提供周邊住民良好之遊憩場所。

藤寮坑溝除水域有生態適宜棲地，陸域也打造寬1.5至2.5公尺步道及綠帶的混合陸廊，增設寬1.5公尺的雙線單向自行車道，並且於中正三橋與中正四橋旁增設廣場、休憩坐椅，依照不同的空間搭配燈光的設計，提供給民眾一個更舒適的休憩場域。

復興路人行步道改善拓寬人行道，將路燈、電箱及號誌等設施遷移至設施帶並新設弱電管溝1,509.6公尺，將纜線下地，請台電公司進行電桿地下化工程，移除47處電桿及打除人行道沿線之路障，提供完整行人空間，以滿足市民的行走需求，提高行人便利性。（新北市中和區公所廣告）