深坑，距離都市不遠的古樸商圈，是個半日遊的好選擇。深坑依舊保有需要緩慢的步調才能品味與感受那細膩的氛圍，可以從老街的風華中瀏覽，也可以從古道的幽靜探訪。來到深坑商圈，必須屏除過往走馬看花的遊覽模式，在細細品嘗深坑四寶茶葉、豆腐、竹筍、黑豬肉的美味後，走入山林裡享受芬多精。

豆腐全席 一次滿足

看到入口的大茄冬樹，就知道老街已經抵達，搭客運、公車都十分便利。因為清澈的水質以及特殊鹽滷工法所製作的豆腐，炭味口感吸引了許多饕客，成為一般人熟知的「豆腐故鄉」，因此造就老街的繁榮。老街旁的渡口是百年前文山地區的茶葉在景美溪所集散的重要轉運站，也是淡蘭古道以及茶路古道通往大稻埕的驛站。

老街上有著各式以豆腐為基底的料理如酥炸臭豆腐、串燒臭豆腐、麻辣臭豆腐、清蒸豆腐、炸板豆腐、炭燒豆腐冰淇淋、芝麻豆腐冰淇淋、豆腐蛋糕、鮮奶豆腐腦等，豆腐全席，一次滿足。

街屋洋樓 精雕細琢

建於1926年的德興居為街屋洋樓形式，風格為巴洛克式紅磚建築，柱頭簡化希臘式柱形，細部裝飾融入以傳統托木形式表現，花草題材與吉祥物則採中西合璧處理，裝飾之彩瓷面磚色樣豐富，門面與內部用料十分講究，成為日治時期深坑街最豪華的洋樓，也是目前深坑老街的代表建物。

深坑保有需要緩慢的步調才能品味與感受那細膩的氛圍。（圖／新北市深坑區公所提供）

永安居1915年正式完工，原先建永安居的正身、左右內護龍、左外護龍，內圍牆及入口門樓等部份，為求子孫「永久平安居住」之意，取名「永安居」。永安居的建築相當吸引人，當年的大木作師傅是唐山金城司派下的名匠，木料多福州杉，石材則採自永安居對面山上的砂岩，用「木馬」運至黃宅進行細部的雕刻。

深坑廳舊址 見證歷史

「（舊）深坑分駐所」為日治時期「深坑廳」廳舍舊址，興建至今超過80餘年歷史。老建築原為紅磚構造、和黑瓦屋頂，搭配木桁架歐風屋頂造型。建築物周邊空間場景與本地居民的生活記憶有很深的連結，不同時空背景下，歷經幾次地方工程進行，特別保留下沒有拆除，是深坑重要文化地標，政經歷史變遷的見證者。

炮子崙步道 親水觀瀑

品嘗深坑四寶的美味後，走入炮子崙步道享受山林的清新，一探製作出美味豆腐的好水質，炮子崙步道是新北微笑山線步道的一環，是深坑高人氣登山步道，連接了深坑炮子崙地區與臺北市木柵草湳，步道上錯落了數間古樸的土埆厝及石頭厝，水田與茶園的景致讓人忘卻都市的喧囂，站在高處可欣賞木柵、貓纜、台北101等風景。

深坑山林蓊鬱，大小溪流蜿蜒遍佈，處處皆有天成美景，炮子崙瀑布溪水豐沛時四道水柱由瀑齊奔直下，又名四龍瀑布，一旁觀瀑亭擺設了桌椅供民眾泡茶賞瀑，飲下一碗茶湯，遙想百年前深坑的商賈輻輳。（深坑區公所廣告）