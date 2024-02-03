春天是旅遊好時節，春暖花開，景色宜人，配合農曆年的「走春」習俗，到廟裡燒香祈求平安，或與家人出遊「走春」，都可以討個好彩頭。新莊區公所配合新北衛生局的「新北健康大步走」活動，規畫親水、都會、文化、自然等四大主軸的「新莊大步走」路線，很適合全家出遊踩點。您的春遊計畫規畫好了嗎？今年不妨跟著我們的「新莊大步走」路線，一起來新莊走春。

中港大排河廊 親水綠意盎然

中港大排親水步道是新莊首發的大步走路線，也是新莊嶄新市容的代表。中港大排河廊起於自立街中港大排廣場，漫步在蜿蜒的木棧道上，四周花語綠意，還有水生植物為伴。暢遊中港大排，日夜樂趣不同，白天得欣賞河廊周圍生態景致，夜晚則多了一份悠閒浪漫。

中港大排步道終點為新莊副都心的願景館，這是與中港大排互動的門戶，民眾可以在此快速瞭解中港大排整治過程，體驗中港大排的前世今生。隨著副都心商業與生活機能活絡，漫步在此最能感受新莊的進步及新市鎮的活力。

新莊運動公園 親子同樂首選

新莊捷運站步行可及的新莊運動公園是「新莊大步走」的都會特色路線。運動公園占地22公頃，園區內有廣大綠地草坪、景觀生態池、林蔭步道、體育館、棒球場、國民運動中心。這裡春天有杜鵑，秋天有欒樹，四季不同花卉綻放，不時還能見到可愛的松鼠在樹林間穿梭。

過年若想親子同樂，又不想離市區太遠，不妨闔家到陽光草坪野餐，或來公園散步健走。這幾年市府大舉翻新公園遊戲場，繼棒球主題遊戲場大受好評後，112年又開放「足球主題遊戲場」，及專為13歲以上大孩子設計的「體能挑戰王遊戲場」，都很適合帶孩子來放電。

藝起來廟街串門子，體會新莊文化特色。（圖／新北市新莊區公所）

新莊廟街 品味新莊古早味

走春拜訪香火鼎盛的廟宇，期許龍年更加順遂，猶有神助。新莊老街是「新莊大步走」的文化特色路線，起自地藏庵，終點為海山里福德宮。古蹟廟宇與商家林立的老街區，短短6百公尺就有多棟廟宇列為古蹟，包括國定古蹟廣福宮，及市定古蹟慈祐宮、武聖廟、文昌祠等。此外，具歷史典故的巷弄仍隱身在老街區內，像是「戲館巷」、「挑水巷」、「米市巷」都是很有意思的小巷，可追本溯源回味老新莊歷史。

有機會也可順訪地方繁榮所帶動的周邊娛樂產業，例如製作鐘鼓鼎的工廠，老舊傳統蘊藏文化傳承意義。至於老街裡的餅舖、粿店、豆干店，這些經過時光調味的樸實小吃，至今仍受民眾歡迎，來新莊時千萬別錯過。

青年公園 新莊祕密後花園

若想帶著家人遠離塵囂，到山林裡吸收芬多精，「新莊大步走」自然步道路線-青年公園（分為輕鬆級、挑戰級）則是最佳選擇。青年公園是新莊唯一自然生態保育公園，座落於啞口坑溪及十八份坑溪間的牡丹心山系，依山勢地形闢建而成。公園保有山林原始樣貌，林蔭步道平緩好走，是老少咸宜的大眾化路線。周邊山坡遍植各類植物，偶爾林間還會傳來五色鳥叫聲，是戶外探索學習的寶庫，也被稱作新莊後花園。

輕鬆級路線從公園入口大雀榕出發，終點為興莊亭；體能較好的可選擇挑戰級路線，從興莊亭再往上走，可及牡丹心福德宮。沿途還設有觀景台，從制高點鳥瞰整個大台北景緻，讓人身心舒暢，補充滿滿元氣後，得以開心迎接新的一年！跟著「新莊大步走」路線遊歷新莊，可同時下載「新北動健康APP」，健身還能集點，讓運動更有樂趣！