彰化縣議會 引爆運動風氣

彰化縣議會透過開放空間及舉辦各項體育、藝文等活動，擺脫嚴肅生硬的議政機關形象，讓彰化鄉親就近感受運動的力與美，帶起全民運動的風氣。

一級球星參賽

「2023 BE HEROES 經典籃球賽」7月1日於翻新後的彰化體育館點燃戰火，其中明星藍隊為台灣男籃亞運培訓隊，明星白隊則以世大運隊為班底，兩隊球星雲集，在彰化縣議會大力支持下，吸引滿場觀眾。 除引進國內一級球星參賽的籃球賽事，議長謝典林也對基層籃球十分關注，舉辦「2023未來新秀引爆彰化籃球營」，讓彰化在地小球員發揮潛力，享受運動樂趣的同時，也懂得保護自己不受傷。

議長盃軟網交流

2023年可說是彰化縣議會的運動年，全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽輪由彰化縣議會主辦，這場極具傳統的賽事從1964年由省議會舉辦第一屆後，已歷經59年，每年由各縣市推舉主辦單位，是各縣市議會重要的年度交流聯誼活動。 議長謝典林表示，他非常喜愛運動，積極推廣球類競賽，當時也是主動舉手爭取「112年全國地方議會議長盃軟式網球賽錦標賽」由彰化縣來主辦。而邁向第11屆的徐生明國際少棒錦標賽首度移師彰化舉行，這項基層棒球賽事在彰化一連舉行4天，32支國內外隊伍參賽，而議長謝典林正是徐生明國際少棒錦標賽到彰化舉行的最主要推手，他說：「明年繼續到彰化！」

彰化縣議會於2023年7月5日至7日舉辦第二屆「彰化有議思」青年議事體驗營，共有來自彰化縣25所高中職、52名學生參加。（圖／彰化縣議會提供）

台灣隊長 陳柏良任總教練

彰化縣議會於 2023年12月間支持贊助「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」、「柏釧BE HEROES棒球訓練營」及「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」等賽事，其中「BE HEROES陳柏良足球菁英學院」暌違3年終於迎回「台灣隊長」陳柏良擔任總教練，也是連續第5年進軍彰化體育場。

「柏釧BE HEROES棒球訓練營」在彰化八卦山棒球場舉辦，為期兩天的訓練有彰化縣6支少棒隊、共96位小球員參與；「BE HEROES 盧彥勳青少年年終八強邀請賽」在彰化員林運動公園辦，這項賽事連續3年在彰化縣議會全力支持下，打造出台灣網壇新生代競技舞台。

青年議事體驗營

彰化縣議會除大力支持體育，為更貼近民意及讓青年學子了解議會運作，也舉辦第二屆「彰化有議思」青年議事體驗營，共有來自彰化縣25所高中職、52名學生參加，他們透過與議長、議員、彰縣府官員交流及相關議事、公共社會議題等課程，更貼近了解政治的運作，讓民主向下扎根。

（彰化縣議會廣告）