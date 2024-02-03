全嘉動起來 打造樂齡勇壯城

嘉義市「樂齡勇壯城」有「全嘉動起來」、「全嘉樂起來」、「全嘉都是作家」等系列活動，鼓勵及陪伴勇壯世代走入人群，培養興趣、實現夢想，持續有生活動能與自信、自行滿足經濟需求、提高生活品質，進而帶動充滿時尚色彩的勇壯產業。

號召千人 跳火肌舞

「全嘉動起來」以「運動」來照亮嘉義市長者的健康，為對抗肌少症，促進勇壯世代的運動風潮，籌組「勇壯嘉義隊」，勇闖2025世界壯年運動會。

還以嘉義特色美食「火雞肉飯」為發想，以「故鄉的雞肉飯」作為主題曲，結合伸展、跨步、抬腿等訓練肌力的動作，推出充滿韻律感的「火肌舞」，讓大家輕鬆跳，2024年將號召千人齊跳火肌舞，挑戰世界金氏紀錄，促進健康的運動風潮。

嘉義市啟動全國第一個「樂齡勇壯城」計畫，開辦「全嘉動起來」系列活動鼓勵勇壯族運動起來。（圖／嘉義市政府衛生局）

籌組樂團 公益表演

「全嘉樂起來」帶領勇壯族找回記憶中熟悉、喜愛的音樂，籌組「大提琴重奏團」、「烏克麗麗合奏團」、「創意擊樂團」、「國樂團」、「合唱團」及「米克斯流行樂團」等6類樂團，由專業老師指導，並帶領樂團公益表演，樂團有演出舞台，持續參與社會活動，喚醒勇壯心態，豐富心靈，且發展為跨世代的溝通與共融模式。

寫自傳書 留下精彩

「全嘉都是作家」透過工作坊、種子人員寫作培訓課程、自傳書成果展覽等內容，引導勇壯族製作個人專屬自傳書，為生命留下精彩紀錄，而在回顧過往生命歷程時，重新發掘人生點滴、肯定自我、抒發情感，進而療癒自己，也促進家人間互相了解，凝聚家族親情。

戒菸 顧自己顧家人

除鼓舞勇壯世代健康老化，更鼓勵各世代戒菸顧健康，嘉義市吸菸率9.2％，低於全國13.1％，榮獲國健署戒菸服務第一名，衛生局整合資源，提供多元戒菸管道，包括戒菸門診、戒菸專線、戒菸班，搭配無菸家庭、無菸職場、無菸校園，戒菸成功率可達30％以上。

此外，為降低戒菸負擔，免收戒菸藥品部分負擔費用，並獎勵戒菸成功者及戒菸服務者，鼓勵癮君子戒菸，顧自己也顧家人的健康。（嘉義市政府衛生局廣告 菸捐挹注）