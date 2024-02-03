嘉市科學168教育博覽會

嘉義市以「精緻、創新、永續」為主軸，擘畫未來黃金10年的教育發展藍圖，市府教育團隊以跨領域、打破框架的學習方式，推出「科學168教育博覽會」活動、探索體驗學校，就是為了翻轉課堂學習，透過五感體驗，全方位提升學習成效。

開心玩科學 培養獨立思考

「嘉義市科學168教育博覽會」透過科技創新課程，提供科普教育新平台，為科學教育扎根，2024年邁入第20年，是全國眾所皆知的暑期科普盛事，豐富多元的科普活動、戶外科學活動，活化學生科學腦，讓學生學會運用科技知識及數位工具，培養獨立思考、解決問題的能力，以及環境友善、永續發展的觀念。

長期穩紮穩打的科學教育歷程，讓嘉義市在第62屆全國科展一舉奪下縣市團體獎第二名，突顯出嘉義市在地科學競爭力，也反映科學教育的豐碩成果。

打造孩子心視野 首創探索學校

為培養孩子成為實踐永續的種子，並接軌聯合國永續發展目標，營造南興國中第二校區為「永續學院探索教育園區」，是全國首創第一所由地方政府設置的探索體驗學校。

嘉義市科學168教育博覽會主題特展「恐龍就在你身邊」超吸睛。（圖／嘉義市政府教育處提供）

建置32項擁有國際認證的高低空設施，2023年至2026年將投入5億8000萬元建造硬體設施，打造全國最完善的新型戶外探索教育場域，將戶外教育、探索體驗與永續精神導入教育體系，以培養孩子具備迎向未來世界的核心素養。

探索園區戶外教育課程強調學生從生活中學習，建構與發展相關的知識和能力，以培養涵蓋真、善、美元素的核心素養，且跳脫學習框架，透過探索各種感官經驗與實際操作，讓學習個別化，進而補充課室教學的不足，並促進深入地瞭解和實踐SDGs的許多目標。

運動場密度最多 賽事年年辦

城市要永續發展，必須有健康的市民，2018年啟用「東區國民運動中心」，是雲嘉南第一座國民運動中心，而為實現西區大發展的市政藍圖，2021年再爭取教育部體育署前瞻計畫，興建「西區全民運動館」，預計2026年6月營運。未來東、西區各有一座運動場館，成為全民運動場館密度最高的城市。

嘉義市積極推廣體育賽事，每年辦理市長盃、諸羅山盃及一般性體育賽項，全國各地選手都踴躍參與，2023年嘉義市在各大賽運動會的表現也十分亮眼，全國運動會獲得3金2銀7銅、杭州亞運獲得1金1銅及杭州亞帕運獲得1金。

嘉義市不僅是教育之都，同時是健康樂活的幸福城市！

（嘉義市政府廣告）