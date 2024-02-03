高雄近年來大力推動運動發展，市府布建14座運動中心（已有7座啟用），更致力於發展水域及電競自由車等多元化運動，每年端午佳節舉辦「愛河端午龍舟嘉年華」，打造親水城市，極力推廣水域運動，落實還河於民政策；更獲教育部體育署「2022年運動場域科技創新前導計畫」補助，於運動中心建置電競自由車專區。

愛河端午龍舟嘉年華

規畫傳統、競技龍舟400米直道競賽和龍舟拔河，以及周邊表演活動、SUP立式划槳體驗、文創市集及親子系列活動等，吸引民眾攜家帶眷共同來高雄愛河運動兼觀光，賽事並導入環保減碳概念，朝綠色永續賽會邁進。

電競自由車運動

高雄市獲教育部體育署「2022年運動場域科技創新前導計畫」補助，於左營、苓雅及鹽埕運動中心建置電競自由車專區，運動中心也配合教育部體育署青春動滋券方案，鼓勵年輕朋友們使用青春動滋券，並體驗電競自由車騎乘樂趣。

高雄市更於2021年起與中華民國自由車協會合辦全國自由車電競錦標賽，讓自由車賽結合科技、電競及運動，不僅提升自由車運動技術水準，亦能促進電競產業發展。

全國自由車電競錦標賽結合科技、電競及運動，促進電競產業發展。（圖／高雄市政府運發局提供）

2023杭州亞運首度將電競賽納入正式項目，台灣在智慧科技及自行車產業領先世界各國，期望高雄在電競領域中也能成為亞洲領航城市。開創高雄運動藍海商機，也同時行銷城市，帶動周邊相關產業和創造更大的運動經濟價值。

高雄羽球大師賽

高雄羽球實力和羽球運動參與人口眾多，2023年市府成功向世界羽球聯盟（BWF）爭辦超級100級別高雄大師賽，足見高雄具備辦理頂級國際賽能力，未來將持續爭取賽事提升為超級300級別，與台北公開賽南北串聯，讓高雄成為世界羽球發展的重要城市。