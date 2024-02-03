來「嘉」玩 與藝術對話

嘉縣表演藝術中心園區面積約6.6公頃，閩南式建築散發古典韻味，荷花、楊柳、草地，更襯托出園區幽靜。假日常見Cosplay愛好者在其間尋找屬於自己的角落，每逢荷花、鳳凰花季，迷人景緻更吸引民眾到訪拍照，搭配《讓光游於藝》夜間燈光強化，創造出園區夜遊體驗，展現戶外景觀、建築物的對話與美感，無論四季變換還是早晚光線的交替，都展現出那份悠靜而美麗的風采。

在這裡，不僅能感受到建築的美感，還能參與各種豐富多樣的文化活動，以及演藝廳、實驗劇場的專業劇場演出，為遊客及觀眾提供了一個充滿活力和學習機會的文化場域。

阮劇團 草草戲劇節

草草戲劇節由阮劇團主辦，於2009年起，已連續15年舉辦，每年逾萬人參與的草草戲劇節，是大嘉義地區規模最盛大、最不能錯過的藝文節慶。

每年開春3月邀請全國乃至全球藝文團隊來嘉，春天草地上，上百場的表演、市集、展覽、開唱、影展、工作坊等活動，讓嘉義縣表演藝術中心成為玩轉藝術的實驗場，各式活動自由靈活的穿梭戶外與劇場空間，不同年齡、領域的民眾，都能在此感受到生活與藝術交會的無限可能C

親子藝術節 沉浸歡樂

2023年首度於兒童節連假展開，「親子互動」為主題，以萬花筒概念，邀請多組演出團隊，規畫劇場及戶外演出、工作坊，並結合數位科技，音樂、戲劇、馬戲、偶戲跨域多元內容，打造親子藝文主題園區。最適合家長與孩子大手拉小手，共同遨遊、沉浸在劇場的歡樂，感受各種表演藝術帶來的繽紛感動！增進親子之間的情感交流，創造孩童成長過程中的美好回憶。來不及參與的小朋友，把今年兒童節假期留下來了沒？

三昧堂 精工布袋戲偶

三昧堂的戲偶堪稱「精工布袋戲偶」的代表，做工精緻，平時展覽在博物館、美術館，本身就是藝術品。團員對於戲偶的熱愛，逐漸發展成自製戲偶、自寫劇本、自行掌偶與演出。6月底前地每周三至周日，展覽於中心展覽廳，免費入場，可以拍照，可以使用腳架及閃光燈，甚至可在工作人員引導下，將布袋戲偶上手自己來上一段。

嘉義縣表演藝術中心透過《讓光游於藝》夜間燈光強化，創造出園區夜遊體驗，展現戶外景觀、建築物的對話與美感。（圖／嘉義縣表演藝術中心提供）

每年12月舉辦的「來嘉玩偶」布袋戲嘉年華，甫完成第8屆，已是台灣知名的大型偶戲年度盛會，除可欣賞布袋戲演出、布袋戲偶，還結合國寶藝師教導佈景、春仔花等製作，熱鬧滾滾。

專業劇場 極致享受

演藝廳為專業戲劇、舞蹈與音樂的表演場地，具備完善的舞臺懸吊系統和升降樂池、高水準的燈光音響設備，屬於中大型劇場，不論是何種類型的演出，均能在演藝廳中得到充分發揮。觀眾席分為兩個樓層，座位數共計944席、輪椅席10席，與舞臺親近的距離以及舒適的觀賞角度，是親和力十足的表演觀賞場所。

實驗劇場觀眾席可輕易將空間轉成鏡框式、雙面式、三面式、四面或環型劇場，依不同型式座位數由212至374席不等，並設有輪椅席6席。舞台依需求自由昇降，燈光音響設備亦隨空間使用方式而隨之調整，符合各式表演需求，更適合具實驗精神的演出。

每年約200場節目演出，涵蓋戲劇、舞蹈、音樂、馬戲等各類型演出，滿足各年齡層觀眾喜好，演出資訊除園區公告外，官方網站、粉絲頁不定期更新，更配合文化部成年禮金政策，推出不定數量的文化幣專屬青年席位，享有最優惠的折扣，能夠輕鬆的把文化禮金再變多變大。

（嘉義縣表演藝術中心廣告）