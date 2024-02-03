走春到湖西 乞龜鬧元宵

春日，乍暖還寒，湖西鄉擁有悠久的歷史和濃厚的文化底蘊，而元宵節的跑廟乞龜活動更是這片土地上一年一度的盛事。其中，湖西天后宮、龍門觀音宮和尖山顯濟殿等廟宇成為元宵節的主要景點。這些廟宇每年元宵節都吸引著成千上萬的信眾和遊客，他們在乞龜活動的2-3天內，共襄盛舉，這些古老的廟宇中有別於往日的寧靜，特別熱鬧。

走訪各式廟宇祈福

湖西天后宮，作為湖西鄉最古老的廟宇之一，是元宵節活動的重要舉辦地之一。乞書求智慧行之有年，另外還有乞平安米、乞肪片龜等行列，信徒們絡繹不絕地走進廟內，乞龜祈福；而龍門觀音宮則以全澎湖最大的米龜聞名；尖山顯濟殿則是湖西鄉信仰顯濟聖王的重要場所，新廟活動融入文創元素，「東山再起」成為顯濟殿獨特的slogan，這裡更是香火鼎盛，讓人感受到濃厚的宗教氛圍。

湖西生態園區的荸薺復育。（圖／湖西鄉公所提供）

四季風景如詩如畫

除了古老的廟宇，湖西鄉的生態環境不只有大海，還能讓遊客在寧靜的後花園生態園區中找到心靈的寧靜。這片生態園區擁有豐富的自然資源，四季變幻的風景吸引祕境愛好者和自然探險者。在略帶冷冽的春日陽光中，園區內的樹木將要長出新芽，回顧2023年努力的綠化，復育荸薺、種植南非樹紫藤、定期除草，荸薺窟湖水倒映著涼亭，如詩如畫。遊客們可以漫步在這片寧靜的園區中，欣賞大自然的美麗，感受與古老廟宇不同的靜謐氛圍。

元宵節的湖西春遊不僅讓人們感受到濃厚的文化底蘊，還能在寧靜的自然環境中找到心靈的寄託。春天的湖西不僅是一場視覺的盛宴，更是一場尋找內心寧靜的旅程。

（湖西鄉公所廣告）