彰化育兒 Chill High High

友善育兒環境

彰化縣政府因應少子女化社會，為減輕父母育兒負擔，以鼓勵家庭生兒育女，新生兒於出生後，於彰化縣完成出生登記並初設戶籍者，且新生兒父母一方目前設籍並實際居住彰化縣滿一年以上（以新生兒出生日期往前推算），中途未遷出者，提供3萬元生育補助。此外，家長在家自行照顧未滿2歲嬰幼兒，每月補助育兒津貼第1胎5000元，第2胎6000元，第3胎以上7000元。兒童若送托公設民營托嬰中心、與政府簽訂合作契約之居家托育人員（保母）、準公共托嬰中心，提供每月托育補助，減輕育兒家庭經濟負擔。

育兒服務到你（妳）家

另縣府也提供免費「育兒指導服務」由育兒指導員到宅提供親職示範如副食品製作、清潔沐浴、親子互動等，讓照顧者能輕鬆汲取嬰幼兒照顧知識，給予嬰幼兒最妥善的成長與照顧。

育兒親子館服務0到6歲的育兒家庭，不定期舉辦親子活動、親職教育講座、及家長成長團體，另提供免費的教玩具與繪本借閱，除提升育兒知能之外，亦減輕育兒壓力，並透過「寶貝嘟嘟車」外展服務進行社區巡迴，主動出擊將資源帶進縣內各鄉鎮市的每個角落，提供近便性的育兒資源服務，陪伴縣內育兒家庭快樂成長。

兒童若送托公設民營托嬰中心、與政府簽訂合作契約之居家托育人員(保母)、準公共托嬰中心，提供每月托育補助，減輕育兒家庭經濟負擔。（圖／彰化縣政府社會處提供）

建構育兒環境再出擊

彰化縣政府近年持續努力推動育兒政策與構建友善育兒環境，目前已經設置4處公設民營托嬰中心以及6處育兒親子館，未來將逐年布建28處公設民營托嬰中心及18處育兒親子館，期待能在少子化的社會中成為育兒爸媽的最佳後盾並提供家有寶貝的家長們一個安心、友善的親子空間，平價又優質的育兒環境，讓縣民養兒育女無憂，也讓年輕人願意留在彰化。

彰化縣長王惠美期許「兒童是我們國家未來的主人翁，縣府致力成為每一位青年成家立業的後盾，共同打造『樂婚、願生、能養』的育兒環境，營造彰化成為幸福宜居的好所在，也讓幼童在我們用心與細心的照顧下能夠健康成長，共創彰化美好希望與願景！縣府更致力於「政府、民間及育兒家庭」三方共同合作，營造優質的育兒環境，期許透過更完善的嬰幼兒照顧及托育服務，與鄉親共同努力締造每一個溫馨和樂的幸福家庭。」（彰化縣政府廣告）