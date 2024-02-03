臺灣的霍格華茲 東華大學創校29週年

國立東華大學創校29週年，歷經創校牟宗燦校長擘畫建設及歷任校長賡續努力得有優質之校園。位於花東縱谷有「臺灣的霍格華茲」之美稱，網友票選為全臺最美麗校園。
設有人文社會科學、理工、管理、花師教育、藝術、原住民民族（唯一國立）、環境暨海洋及洄瀾等8個學院，目前設有37個學士班、4個學士學位學程、1個原住民族專班、42個碩士班、1個碩士學位學程、19個博士班，以及12個碩士在職專班。全校學生總計約1萬人，專任教師459人，其中約95％皆獲有國內外知名大學的博士學位，是極具發展潛力的綜合型大學。
東華大學於2020年簽署「永續發展目標宣言」、制訂2030永續發展願景，同年起亦每年發布東華永續報告書。未來將持續辦理永續發展或相關議題之工作坊、教育訓練等，達成東華永續共好願景。同時本校亦榮獲2023年《泰晤士報高等教育特刊》「大學影響力排名」全球排名第301-400名，在台灣參與評比的45所大學並列第10名殊榮。
《Mendeley Data》公佈「全球前2％頂尖科學家」，本校於「學術生涯影響力排名（1996-2022）」及「2022年度科學影響力排名」中，共有13人次教授入榜，該榜單是美國史丹佛大學 John P.A. Ioannidis教授團隊從Scopus學術資料庫統計所建立，極具公信力，顯見東華教學團隊之優良素質。
國際化是近年來東華大學校務推動上的重點項目之一，東華積極推動各項國際交流，目前境外生數1036人佔全體學生數的10％，凸顯東華研究教學品質深獲國內外肯定。東華大學已與490所海外學術單位建立合作關係，每年開放超過500個交換學生名額，並提供學生出國交流、研究蹲點、競賽參與等獎助，致力開拓學生視野，接軌國際，期能在東華看見世界，讓世界認識東華。（東華大學廣告）
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