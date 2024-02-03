臺灣的霍格華茲 東華大學創校29週年

國立東華大學創校29週年，歷經創校牟宗燦校長擘畫建設及歷任校長賡續努力得有優質之校園。位於花東縱谷有「臺灣的霍格華茲」之美稱，網友票選為全臺最美麗校園。

設有人文社會科學、理工、管理、花師教育、藝術、原住民民族（唯一國立）、環境暨海洋及洄瀾等8個學院，目前設有37個學士班、4個學士學位學程、1個原住民族專班、42個碩士班、1個碩士學位學程、19個博士班，以及12個碩士在職專班。全校學生總計約1萬人，專任教師459人，其中約95％皆獲有國內外知名大學的博士學位，是極具發展潛力的綜合型大學。

東華大學於2020年簽署「永續發展目標宣言」、制訂2030永續發展願景，同年起亦每年發布東華永續報告書。未來將持續辦理永續發展或相關議題之工作坊、教育訓練等，達成東華永續共好願景。同時本校亦榮獲2023年《泰晤士報高等教育特刊》「大學影響力排名」全球排名第301-400名，在台灣參與評比的45所大學並列第10名殊榮。

國立東華大學接待由馬英九文教基金會邀請北京大學師生訪問團來訪，前總統馬英九（前中）亦陪同。（圖／國立東華大學提供）

《Mendeley Data》公佈「全球前2％頂尖科學家」，本校於「學術生涯影響力排名（1996-2022）」及「2022年度科學影響力排名」中，共有13人次教授入榜，該榜單是美國史丹佛大學 John P.A. Ioannidis教授團隊從Scopus學術資料庫統計所建立，極具公信力，顯見東華教學團隊之優良素質。

國際化是近年來東華大學校務推動上的重點項目之一，東華積極推動各項國際交流，目前境外生數1036人佔全體學生數的10％，凸顯東華研究教學品質深獲國內外肯定。東華大學已與490所海外學術單位建立合作關係，每年開放超過500個交換學生名額，並提供學生出國交流、研究蹲點、競賽參與等獎助，致力開拓學生視野，接軌國際，期能在東華看見世界，讓世界認識東華。（東華大學廣告）