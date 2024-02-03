年節將至，相信不少已婚女性對於要回婆家過年，內心相當忐忑不安，深怕只要稍有不慎，就會造成婆媳間衝突，對此，資深媒體人莎莉夫人直言﹕「媳婦的人生不是來比苦情的，婆婆如果惡待妳，就早點劃清界線吧」。

莎莉夫人PO文跟全天下為人媳婦喊話﹕「婆婆怎麼對妳，妳就怎麼待她」，倘若婆婆把妳當女兒，妳就喊她媽；她把妳當媳婦，妳就當她是婆婆；她把妳當外人，她就把她當陌生人，接著指出遇到相互尊重的婆婆，可以說是相當幸福，反之婆婆若常常越界，搞得自己痛苦不堪，就千萬不要再討好，畢竟「婆婆再好都不會是自己的媽媽」。

莎莉夫人表示某些婆婆會把過往吃的苦及受的罪，讓自己的媳婦也嚐嚐同樣滋味，甚至會拿過往經歷比較﹕「以前我當媳婦的時候，做得比妳還多，現在叫妳做一點點，妳就喊累，當什麼媳婦？」對此，她強調﹕「媳婦的人生不是來比苦情的」，接著向所有為人媳婦喊話﹕「婆婆如果惡待妳，就早點劃清界線吧！除夕寧可跟自己年邁的父母團圓，也不必跟沒血緣關係的人圍爐」。

對此，網友心有戚戚焉表示﹕「真是何苦女人為難女人」、「惡婆婆常見的問題根源，來自被剝奪感和補償式心理」、「千萬不要想當台灣好媳婦啊」、「其實重點真的在於男方給不給力」、「提早當個黑化的媳婦就是最好的道路」、「婆媳關係重點在於丈夫，丈夫如何看？如何做？很重要」。