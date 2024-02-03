女星蔣勤勤曾在台灣發展，1998年拍攝瓊瑤劇《蒼天有淚》後開始走紅，瓊瑤幫她取藝名「水靈」，後改回本名發展，2006年嫁給《後宮甄嬛傳》飾演「皇上」演員陳建斌，婚後育有兩子家庭幸福美滿。最近蔣勤勤罕見現身攝影棚，48歲的她依然又瘦又時髦，被網讚：「四郎心中真正的純元！」

大陸女星蔣勤勤以瓊瑤劇《蒼天有淚》走紅，她一雙靈氣雙眼和清新氣質，獲得瓊瑤幫取藝名「水靈」，更被封為「小白花鼻祖」，雖然過幾年後，她就改回本名蔣勤勤，隨後她也陸續交出《半生緣》、《射鵰英雄傳》、《喬家大院》等作品，深受許多觀眾喜愛。最近蔣勤勤現身攝影棚，48歲的她依然保養得宜，只見她身穿奶茶色的羽絨外套，下身搭配寬鬆的牛仔褲，這身低調隨性的打扮也掩不住她纖細的身材，一頭微捲的長髮披散肩頭，看起如青春少女般。

她的近況曝光後，被許多網友稱讚：「她和陳紅是我童年最美的兩個」、「她可是純元啊」、「人家小肚子都沒。快50的人了」、「天啊氣質好好！」、「歲月從不敗美人」、「蔣勤勤的狀態還是那麼好」、「她感覺都不怎麼愛醫美的」、「這可是純元本元啊」、「四郎心中真正的純元」

陳建斌和愛妻蔣勤勤在2005年合作電視劇《喬家大院》時相識，隔年2月兩人就默默領取結婚證，至今都尚未舉行婚禮，目前已有兩個兒子，去年被謠傳婚變，陳建斌打破沉默，用最愛的打油詩形式回應八卦和節氣立冬，分享和老婆吃餃子的照片澄清從未有二心，「門外傳謠蜚語渾，戶內品餃共立冬！」蔣勤勤也轉發丈夫貼文說：「最近看到一些謠言，而且越傳越離譜，公司也想讓我們跟大家說明一下：我和陳老師好好的，沒離婚！ 陳老師也沒有所謂的『私生子』！」