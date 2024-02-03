香港股市直直落，再次接近歷史低點，甚至遭戲稱是國際金融中心「遺址」狀況慘烈，BBC報導，香港某投資銀行員工透露，業界裁員潮不斷，街上都是失業的銀行職員，另有人爆料，公司為了政治正確不會直接砍人，而是勸員工自己離職。

金融業是香港經濟的重要支柱，2022年佔GDP的四分之一，但受到疫情衝擊、大陸監管等因素衝擊，外資轉往更具吸引力的市場，港股過去四年來從30000點開始向下墜，近期在15500點上下徘徊，接近腰斬。

香港中文大學商學院亞太工商研究所李兆波表示，國際投資者離開香港市場，除了美國升息、中美角力等大環境因素，還因為香港政治處理不好，當商人與投資者失去信心，就很難回來。

從去年開始，香港外商開始裁員，就連中資機構都難逃一劫，投資銀行員工表示，「每天都好怕沒有飯碗，且港股市值大縮水，死氣沉沉，連我自己都計畫移民，不想把前途跟財富跟香港綁在一起。」

另有不具名的銀行家表示，投資者最重視利益與安全，如果國內那麼人治，領導人如果發表什麼談話，就會影響市場，「要知道很多投資者是拿著國家的養老基金投資，他們不樂見這樣的風險。」