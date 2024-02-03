大陸27歲女星章若楠外型清新、甜美，有「氧氣美女」的稱號，出道前曾當過網拍模特兒，笑起來甜度爆表，因此也被誇是「初戀女神」，2018年拍電影出道，6年來和許多男神合作，許多人光看外型會以為她家境富裕，但她曾表示自己出身農村，而且來自重男輕女的家庭，讓不少粉絲心疼。

章若楠過去在訪談節目《送一百位女孩回家》中提到家庭背景，「小的時候（名字）是男人的男，因為我家人特別想要男孩，就我奶奶他們，特別希望生一個男孩」，結果第一胎生下她，是個女孩，主持人直呼「好氣人」，但章若楠淡定表示：「習慣了」，被問爺爺奶奶是否喜歡她，章若楠愣了一下，沒有正面回應，「我奶奶就是確實挺想要孫子的」，側面證實小時候爺爺奶奶並不是很喜歡她。

章若楠說家裡有四個孩子，三個女兒一個兒子，家裡是生到兒子才沒有繼續生，她樂觀表示：「我覺得我挺幸運就是，我把他們的優點都遺傳過來了」，她認為自己沒有讓家人失望，工作上很積極上進，也希望弟弟妹妹都能成為有出息的人。

影片釋出後，許多人感到心疼：「我的天她居然是這種家庭出身的，以後不要被弟弟吸血吧」、「真的不知道有些奶奶是怎麼想的」、「重男輕女的悲哀」，她走紅進入演藝圈後，一人養活一家六口，令外界感到訝異。