一頭俐落短髮，臉上堆滿親切的笑容，這是愛爾達創辦人陳怡君給人的第一印象。談起24年來的創業歷程，陳怡君爽朗的言談仍透露出當年初生之犢不畏虎的精神，而過往的艱辛則被輕輕地帶過。根據《財訊》雙週刊報導，如今，愛爾達不僅是台灣運動轉播的第一品牌，更將創下新科技媒體業掛牌上市的首例。

陳怡君大學念的是日文系，但出社會之後卻意外發揮了業務才能，逐漸在系統整合領域嶄露頭角。2000年，陳怡君想要發展網路多媒體事業，在當時撥接寬頻上網的年代，這樣的想法既前衛又創新。此時，陳怡君遇到了讓她感恩至今的貴人，就是台達電創辦人鄭崇華與前董事長海英俊。一場幫朋友洽談投資機會的會議上，海英俊也順便問了陳怡君「有沒有需要資金？」

「鼓勵年輕人，給年輕人一個機會。」陳怡君回憶，這句話是鄭崇華告訴她的，也讓她在網路泡沫化之前及時獲得台達電挹注的資金；另外包括普訊創投、聯邦集團等力挺下，創立之初即成功募資8000萬元。只是，才半年的時間，光是買設備、找團隊等等就差不多燒光了；隔年，愛爾達只剩下1000萬元的現金。

為了能夠活下去，陳怡君與20人的團隊積極接洽專案，業務項目就是網路電視的內容代工與系統整合業務；2004年終於達到損益兩平，年營業額來到2億元。

「2000年本想做網路第5台，但真的太難了，根本就活不下去，所以決定自動投降，專心協助中華電信作Hi-Channel。」講到這一段歷程，陳怡君大笑說，作夢也從來沒想過會有電視台的她，當時與客戶換名片時，由於愛爾達的知名度不高，對方還回問：「是愛爾蘭電視台嗎？」

陳怡君也與《財訊》雙週刊分享了一個小故事，雖然她自己是創辦人，但愛爾達第一任董事長是時任台達電執行副總裁的李健民，所以愛爾達的名字其實是取自台達電的英文名（Delta），把D去掉之後，就是愛爾達（Elta）。

「我們都不怕困難，只要能做，我們都願意嘗試！」陳怡君說，自己成長在樂觀快樂的小資家庭，家裡有5個兄弟姊妹，自己排行老2，上面還有一個哥哥，雖然是老2，但我也是大姊，所以我的個性很阿莎力！出生於南投名間鄉的陳怡君，國中時期就跨縣市到雲林的正心國中念書，養成獨立自主的個性。「家庭環境對我後天個性的養成很重要。」陳怡君說，「父母親給我愛，給予我信任與支持，讓我帶著愛去衝刺。」