一名網友透過臉書社團「裝潢DIY研究室」發文指出，家人不知從何處買來的便宜感應燈，不僅感應能力差，甚至半夜還自行亮起，讓膽小的他感到困惑不已。貼文發布後，就有網友打趣回應：「這我懂！鬼魂探測器」

原PO指出，家人近期買來便宜的雜牌感應燈，原以為用起來應與一般感應燈相差不遠，「結果想不到感應功能很差，常常半夜沒人也會自己突然亮起來」，甚至沒用多久就已經沒電。

「我本身滿膽小的覺得很可怕，也滿困擾的。」原PO無奈透露，他本身膽小，經常被半夜自行亮起的感應燈，嚇得魂飛魄散，因此決定趁著年前大掃除之際，將其扔掉，並表示目前也已改買他牌感應燈，「希望大品牌的感應能準一點，不要再隨便沒人就亮起來…」。

原PO貼文後，不少網友湧入留言：「我之前也是會沒人自己開關，後來發現是裡面有螞蟻」、「我家也買這隻，也是半夜自己亮，現在拿來當手電筒工具」、「一樣會亮，蚊子、蒼蠅、昆蟲飛過去一樣會亮，掃到鬼魂也會」、「它的蓄電力也是頗差的，時不時就要充電」。

也有一些網友歪樓回應：「這我懂！鬼魂探測器」、「我以為進到了靈異公社版」、「我懷疑阿祖有回來，但是我沒證據」。