花蓮一名男子阿國（化名）色慾薰心，2022年9月4日凌晨0時許，趁堂妹外出時，侵入其住處並躲在臥室門後，當堂妹返家進入臥室時，阿國就將她強拉到床上並壓制，堂妹受到驚嚇大叫並試圖拿手機報警，阿國見狀立即將手機丟到一旁，阻止堂妹求救。

阿國不顧堂妹用腳猛踢、用手強推反抗，竟將手伸進其內褲裡撫摸下體，所幸堂妹急中生智，佯稱：「我尿急，你先讓我去房間外上廁所，你等我！」堂妹因而順利趁隙逃離，一路跑到附近鄰居家求助，阿國發現堂妹不見後，便騎機車到附近找尋未果，因而並未強制性交得逞。

法院審理，阿國對於犯行坦承不諱，但阿國辯稱是他自行放手，並向堂妹道歉後才離開。法官認，倘若確實當下已向堂妹道歉，阿國又何需在堂妹逃離後，又立刻騎機車去找她？顯見阿國並無中止犯行之意。

法官審酌，阿國為滿足性慾，竟無視堂妹性自主決定權及居住安寧，而以侵入住宅的強暴手段，對堂妹強制性交未遂，嚴重戕害堂妹身心，並考量阿國坦承犯行，但雙方迄未達成和解。日前依法判決，阿國依犯侵入住宅強制性交未遂罪，處有期徒刑3年8月。可上訴。

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