桃園一名林姓男子2022年委託房仲公司出售房地，女房仲（A女）因契約未完成用印，雙方相約在某家銀行停車場見面，A女低頭查看契約時，林男色慾薰心，撫摸A女的腰，並耳邊說「腰好細、穿得很漂亮」，A女受驚嚇：「不要這樣！」林男竟然予以熊抱並抓胸猥褻得逞。

法院審理，林男辯稱，確實有從背後抱A女但沒抓胸，且A女身高比他高，沒有辦法用下體頂她，銀行警衛就在旁邊，如果有受委屈可馬上求救。當下是感謝A女幫他賣房子，氣氛很和樂，確實有從後面抱她，是因為她說工作壓力大、瘦了，這點確實不對，若讓她不高興，可以跟她道歉，但當下她沒有這樣要求。

A女則向法官表示，林男請她一起到停車處，還說要上他的車再談，當下馬上拒絕並說在車外就好，檢查委託書時，林男突從背後環抱，然後手就一直往上摸，當下馬上推開並說，「不要這樣子。」

沒想到，林男又持續對做一樣的行為，再次制止後，就摸她的腰，最後文件完成後要離開時，林男竟要求「再見的擁抱」，A女禮貌性的給了一個「隔空擁抱」，做完便馬上離開現場。

法官勘驗案發現場的監視器畫面，林男違反A女意願，撫摸腰部並說令人作噁的話，還站在背後用下體緊貼A女身體，再將A女抱起還抓胸部等。

法官認，林男為圖一己性慾滿足，不顧A女意願強制猥褻，犯後不僅否認犯行、未能和解或取得諒解，衡量其職業及碩士畢業的智識程度，依犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年。林男不服提起上訴，高院法官日前駁回上訴，維持一審原判。可上訴。

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