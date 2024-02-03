下周就是農曆春節，政府發給勞工大紅包！新制勞動基金去（2023）年大賺4785.6億元，收益率逾12%，平均每位勞工分紅上看3.8萬元，創歷史新高。這筆分紅揭示於勞工退休金個人專戶，勞工朋友可透過四管道查詢，但每位勞工因專戶金額、年資不同，帳上收益分配金額也不相同。

勞動基金運用局公布2023年勞動基金績效，全年收益數7193.7億元、收益率12.80％，其中新制勞退基金大賺4785.6億元、收益率12.60％，若以1251萬個有效帳戶試算，平均每位勞工分紅超過3.8萬元，創歷年新高。

勞保局表示，新制勞退基金每年將獲得的收益分配於勞工個人專戶內，但因每位勞工個人專戶提繳的期間和金額不同，實際收益分配金額並不相同。

勞保局將於3月底前辦理收益分配，並揭示於勞工退休金個人專戶，勞工朋友可透過勞保局提供的四管道，查詢勞工退休金個人專戶。值得注意的是，勞工須年滿60歲時才能領取收益分配，其餘會連本帶利繼續滾入今年度投資。

勞工查詢收益分配金額的四種管道如下：

【1】使用行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證或以行動自然人憑證上勞保局網站查詢。

進入《勞工保險局e化服務系統》登入頁面，選擇以「自然人憑證」登入，必須向戶政單位申請發給自然人憑證，並備有讀卡機；或選擇行動電話認證，只要三步驟，在驗證成功後，即可查詢。

舉例使用桌上型電腦申辦勞保e化行動電話認證：

第一步驟：進入《勞工保險局e化服務系統》選擇個人。

第二步驟：選擇行動電話認證，輸入身分證後、點選驗證。

第三步驟：選擇電信。輸入手機門號 健保卡號、出生日期、姓名及驗證碼，最後設定一組密碼，都完成後就可按送出，

接著電腦螢幕會出現一組QR Code，只要用手機掃瞄進行驗證，掃瞄前關閉WIFI網路開啟4G或5G網路，掃瞄成功後，手機會出現資料核對和同意使用條款的畫面，確認完後按下開始驗證，就可回到電腦確認結果。

【2】 以勞動保障卡查詢。勞工須親自向勞保局委託之五家金融機構（土地銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、第一銀行）申請勞動保障卡，至該發卡銀行之自動櫃員機即可查詢。

【3】 以郵政金融卡查詢。持有中華郵政股份有限公司郵政金融卡（含晶片金融卡或VISA金融卡）之勞工，請本人攜帶身分證、儲金簿、原留印鑑及金融卡到各地郵局辦理並簽署勞保局資料查詢服務同意書，完成申請手續3個工作天後就可在郵局自動櫃員機查詢。

【4】 臨櫃查詢。勞工親自攜帶國民身分證正本或其他附照片之身分證件正本（如駕照、健保卡、護照、居留證），至勞保局各地辦事處辦理，經確認為勞工本人後，由勞保局人員列印其勞工退休金個人專戶資料。