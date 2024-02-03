美國科技股財報近來進入熱季。儘管放眼望去，形勢頗佳，可是裁員浪潮卻仍在持續。財報欣欣向榮，員工卻苦不堪言，因為美國科技業對AI投資不手軟，已經把AI當作調整人力的重要考量因素。

■瘋狂裁員只為AI

據追蹤就業人數網站「Layoffs.fyi」的統計，今年1月共有103家美國科技公司傳出裁員消息，共計28963名員工遭解僱。相較於2023年12月的裁員總數7159人，等於月增幅超過300%。

宣布裁員的公司引用了重組、削減成本、精簡組織、提高效率等種種理由，但內行人都心知肚明AI技術在其中扮演的角色。1月宣布裁員最多的3家科技公司分別為：線上跨國支付PayPal裁員2500人、微軟裁1900人、遊戲引擎開發商Unity Software裁1800人。

Alphabet兼Google執行長皮查（Sundar Pichai）在1月30日的財報會議上指出，上季公司業績的良好表現要歸功於對生成式AI的投資，並透露，今年還有可能會進行多次裁員。

去年Google、臉書母公司Meta、亞馬遜與微軟都是裁員重災區，裁員人數皆在1萬人左右。Google財報中披露，去年大砍1萬2千名員工，光是資遣費與其他費用上就花了21億美元（約新台幣661.5億元），而裁員費用還在不斷增加，今年才剛過完1個月，Google又有裁員計畫，估計第1季資遣費上看7億美元（約新台幣220.5億元）。

面對接連不斷的裁員潮，科技工作者已先行「暖身」，學習AI相關知識。（示意圖：shutterstock/達志）

■員工尋求自保之道

越來越多知名科技大廠的前員工在社群平台公開求職訊息，許多失業員工更將自己被通知走人的經歷製作成影片，發布在TikTok上，「在TikTok上看我失業」因此成為熱門話題。

其實經歷了去年的裁員潮之後，科技業不少員工就做好「組織調整」的準備，除了配合公司發展方向，學習AI相關知識，也有不少人選擇放棄科技公司向來提供的股權等福利，轉向較為穩定發展的企業。

考慮到矽谷等科技中心的長期高壓力、生活成本攀高與隨時可能落下的裁員大刀，求職者已在考慮犧牲利益，選擇安全至上。科技行業招聘平台Karat總裁兼聯合創辦人Jeff Spector形容，「就像投資人紛紛避險一樣，求職者也有同樣的安全考量」。

根據招聘平台Dice的2023年科技業觀感報告，60%的科技業工作者有意在2024年離職，比例高於前一年的52%，顯示非科技業有極大機會吸引科技人才加入。

■印度AI人才爭奪戰

印度AI人才成為微軟與Alphabet爭奪的對象。（示意圖：shutterstock/達志）

就在矽谷科技行業從業者正視企業轉型，投入學習AI工具之際，微軟與谷歌母公司Alphabet已迫不急待要在印度網羅AI人才，並在這個關鍵市場推廣AI服務。印度約有超過500萬名軟體程式設計師。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）與谷歌首席科學家狄恩（Jeff Dean）下周都將訪問印度。納德拉將訪問印度的科技中心邦加羅爾（Bangalore）與孟買（Mumbai），可能就AI的新機遇與開發人員及行業領袖進行討論。狄恩也會在邦加羅爾與研發人員及新創公司討論AI的未來發展，然後在一場談話會中，討論印度在使AI產生巨大社會影響方面所扮演的角色。

微軟最近宣布，將在印度培訓10萬名開發人員，學習最新的AI技術與工具。微軟亞洲區總裁Ahmed Mazhari指出，微軟旗下的開發者平台GitHub上的開發者活動顯示印度在AI領域的影響力不斷增強，「到了2026年，印度將超越美國，印度處於非常獨特的地位」。