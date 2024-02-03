國會龍頭之戰落幕，由國民黨韓國瑜勝出，引發外界熱烈討論，對此，國民黨前立委蔡正元分析了韓當立法院長的好處，提到韓的英文好，他去進行國會外交，有望為中華民國爭光。

蔡正元1日在中視政論節目《庶民大頭家》表示，韓國瑜當立法院長，首先，今年國慶日不會再出現「Taiwan National Day」，國會外交掌握在立法院長手上，在外交上不會出現「中華民國台灣」；同時，立法院長不僅握有安排國會議程和朝野協商的決定權，還能操控整場議事。

再來，按照慣例，立法院長通常會擔任民主基金會董事長，蔡正元指出，此基金會是做國會外交，韓國瑜的英文不錯，他去進行國會外交，可幫中華民國爭光，「第一次聽到會講英文的立法院長，總是光榮對不對？」

回顧2020年總統大選，韓國瑜競選時曾參加《博恩夜夜秀》錄影，期間以迪士尼樂園為題，進行全英文模擬情境。而面對博恩的英文提問，韓國瑜對答如流，他英文的流利讓博恩相當吃驚，情境劇結束後，全場爆出熱烈掌聲。