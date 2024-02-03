近日網紅「詹姆士（呈）」惡搞賣場，把食品和飲料開封食用後塞回貨架，影片曝光短時間內掀起全網熱議，他本人更遭警方逮捕移送法辦。事後詹姆士拍片道歉外，還曬出捐物資給弱勢團體的影片；怎料，影片中詹姆士拿一疊鈔票數鈔畫面被質疑在炫富，痛批「付錢幹嘛特寫在錢上」。

詹姆士連日在Instagram曬出捐贈物資關懷弱勢團體的影片，試圖洗白日前惡搞賣場的頑劣形象，還語重心長地說，希望在他能力可及的範圍內幫助更多需要幫助的人，更強調未來會幫助更多的人，「有錢出錢，有力出力」。

不過，有網友注意到詹姆士在採購捐贈物資的影片中，在結帳時他拿出一疊千元鈔票，鏡頭特寫他數鈔，最後拿出其中幾張付錢；這個動作意外惹怒眾人，紛紛質疑，「明明就有錢包，卻故意手拿一大疊鈔票結帳，最後卻只需要付個幾千塊…低級炫富行為…」、「付錢就付錢，拿一疊鈔票是？」、「洗白還炫富」。

詹姆士社群上捐贈物資的影片惹議，數鈔畫面被罵炫富。（圖／摘自詹姆士Instagram影片）

有一些網友看到詹姆士這一系列的操作，忍不住感嘆，「哪天犯錯，只要捐東西就沒事了？」、「這樣做能彌補之前的過失嗎？」、「看到留言區好多同溫層...以後會不會有學習模仿的人呢…」。

日前詹姆士在Instagram上傳一段影片，內容為在全聯、家樂福賣場擅自打開架上的各式餅乾、糖果等，吃了幾口又放回架上，而他事後也遭受害業者提告並表示「絕不和解」；詹姆士也遭刑事局偵四大隊在台中將他及攝影師帶回偵辦，將依法函送。事後詹姆士稱沒有想太多只是好玩，並當場鞠躬致歉。