新國會龍頭爭霸戰1日落幕，國民黨立委韓國瑜坐上院長寶座，當晚就帶著國民黨副院長江啟臣及國民黨黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷拜會前立法院長王金平。前立委郭正亮表示，韓國瑜在第一個會期，要穩住與民眾黨的改革聯盟，推動國會改革並趁蔡英文的最後一個會期，檢討高端疫苗等問題，這些議題合作空間都蠻大，韓的個性會是沒有黨派個性的院長，能負責來促成一些跨出國民黨改革議題。

郭正亮2日在政論節目《新聞大白話》表示，韓國瑜在第一個會期，首先是要穩住與民眾黨的「改革聯盟」，因為這個會期賴清德還沒上任，是蔡英文任內的最後一個會期，韓國瑜可以做兩件事情，確保與民眾黨的合作。

郭正亮指出，第一個就是國會改革，第二個就是要對蔡英文留下來的問題，做一定檢討、追究，這種議題，韓國瑜跟民眾黨的合作空間蠻大的。這個會期比較容易推動國會改革，而針對蔡英文的部分，比如說高端的會議紀錄、資料都該公開，而蔡英文的論文倒是可以等賴清德上任後再來處理，該清算、該檢討，就趁蔡英文的最後一個會期好好做一下。

對於外界關注韓國瑜或將循例接台灣民主基金會董事長、賴清德國慶同框會尷尬等問題，郭正亮認為，這都不是問題，賴清德已經說自己會是最常到立法院的總統，暗示自己願意接受國情咨文，若每年都來，接待的人就立法院長韓國瑜，而且只要藍加白的立院多數邀請賴就要來，若賴自己也願意去，民進黨也不好反對。

郭正亮也笑說，韓國瑜連黃國昌都可以擁抱了，跟賴清德也沒有甚麼血海深仇，跟韓國瑜接觸過的人，就知道韓的能力就是一笑泯恩仇，大家在新的平台就重新來交往。韓國瑜會是比較沒有黨派性格的院長，黨派的部分交給國民黨總召傅崐萁，韓就來促成一些跨出國民黨、好像不是從國民黨角度提出的改革議題。