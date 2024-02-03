綠白為了是否曾遊說立法院長選舉合作一事互槓，民眾黨主席柯文哲被指曾致電綠營醫界大老喬「珊昌配」，他批評民進黨造謠並將提告。民進黨發言人吳崢則說，人證、物證皆已準備，歡迎柯文哲提告。前立委沈富雄表示，除了陳永興那通電話以外，另有電話，可能不只一通，也許有很多通，而且那些電話都在陳永興這一通電話的前面。

民進黨發言人吳崢2日在政論節目《少康戰情室》中表示，因為柯文哲說是主動提議院長來支持黃珊珊，副院長支持蔡其昌，民進黨怎麼可能主動找民眾黨說，「我51席、你8席，但是我主動把大的讓給你，副院長我來做就好」，不會有這樣的狀況。

民眾黨立委張啟楷則表示，吳崢講的是後半段，前半段是民進黨確實有人來找柯文哲，這個人是民進黨非常重量級的人，柯文哲是被動的，也拒絕了。

沈富雄聽完兩人的說法表示，除了陳永興那通電話以外，也許另有電話，不只一通，可能有很多通，而且那些電話都在陳永興這一通電話的前面，這是第一個差異的地方。至於是郎有情在先、還是女有意在前，民進黨的講法是你們要、我們拒絕了。

沈富雄接著表示，民進黨立院黨團總召柯建銘說，他們民進黨不可能答應，若答應了，就垮了。他覺得有道理，這不可能答應，否則就要重寫全世界的議會政治歷史。