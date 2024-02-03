世衛（WHO）癌症研究機構1日發布最新報告，經過估算，前年（2022年）全球癌患新增約2000萬例，癌症死亡個案約970萬例，兩者均以肺癌居冠；新增癌症病例數逐年上升的4大關鍵因素是酒精、菸草、肥胖、空污。各國癌患死亡數字因為貧富差距呈現的鴻溝也很驚人。到2050年，新增癌患病例數將比2022年的數字多出77%，增幅驚人。

綜合路透社、英國《衛報》周四（1日）報導，聯合國世界衛生組織轄下的國際癌症研究中心（IARC）周四（1日）表示，大約5分之1人口會在一生之中罹癌，男性、女性各有9分之1、12分之1會死於癌症。不過，癌患死亡率與居住國家大有關聯。

IARC根據全球185國36種癌症數據，每年提出2次報告，其中10種癌症在新增癌患與死亡病例佔了3分之2。肺癌再度成為最常見的癌症，也是最多癌患的死因，新增病例250萬、死亡人數180萬，在所有癌患之中佔比各為佔12.4%、18.7%。IARC表示，這可能與亞洲人長期吸菸比例有關。女性乳癌是第二常見的癌症，佔新增病例數11.6%，死亡數佔比不到7%。其他主要致死癌症包括腸癌和胃癌。

世衛轄下癌症機構估算，2022年全球新增癌患2000萬例。

最先進國家的女性，每12人有1人罹患乳癌，但每71名女性僅1人死於乳癌；在發展程度較低的國家，每27名女性有1人罹患乳癌，部分原因是人口較年輕、接觸到肥胖超重等危險因子的機率也較低，但每48名女性就有1人死於乳癌。IARC指出，落後國家女性乳癌確診率低，但診斷時機通常較晚、獲得優質醫療的機會不足，女性死於乳癌風險因此高了許多。

隨著生活方式轉變，有些癌症如今對於人類的影響程度日漸增加。例如，大腸直腸癌在常見癌症排名第3，死亡人數排名第2，這種癌症與年齡、肥胖、菸酒等生活方式風險因子尤其有關。

肥胖是癌症發生率上升的風險因子之一。（示意圖：shutterstock／達志）

IARC統計顯示全球癌症負擔日益加重。2012年的癌患新增1410萬人，死亡病例820萬人。2022年，這兩個數字各增為2000萬例、970萬例。IARC預估，2050年新增癌症病例數恐逾3500萬，比2022年數字多了77%；死於癌症人數將逾1800萬，比2022年多了將近1倍。

IARC強調，全球癌症負擔加重，對各國造成的影響卻不平均。以百分比來看，貧窮國家2050年新增病例數估暴升142%，死亡率更將翻倍；中等發展國家，病例增幅約99%。以病例數來看，新增癌患數量最多的會是最富有的高度開發國家，2050年新增估480萬例。

IARC警告，全球癌症負擔快速增長，好幾個危險因子與社會經濟發展有關。菸草、酒精、肥胖都是導致癌症發生率上升的關鍵因子，空污仍是環境風險因子的主要驅動力。

★中時新聞網關心您：吸菸有礙健康！喝酒過量有礙健康！