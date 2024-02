二代最性感女團回歸樂壇!無可取代的夏日女王「SISTAR」2017年解散至今6年半,許多骨灰級鐵粉仍堅守女神們身後的支持崗位,四位成員寶拉、孝琳、韶宥及多順、不僅身材火辣,實力也都相當堅強。今(2024)年1月以寶拉、孝琳組成的雙人小分隊「SISTAR 19」形式推出新曲,相隔多年的驚喜回歸,令粉絲期待不已。

開創健康性感風的傳奇女團 網嘆:解散後KPOP就沒了夏天

2010年出道的SISTAR,每年夏天推出的歌曲都能橫掃各大排行榜,獲得夏日女神的美稱,黝黑健康的膚色配上勻稱姣好的身材,可說是開創健康性感風格的特殊魅力女團。可惜的是,2017合約到期後宣布解散,這組二代傳奇女團就鮮少以組合模樣出現在大眾面前了。

關鍵字多為仍持續活動的「孝琳」及同為二代團的其他女歌手

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可發現,「SISTAR」近一年出現最多的熱門關鍵字為成員「孝琳」及「韶宥」,兩人在團體解散後,仍持續作為solo歌手在樂壇上活躍著。另外,「泫雅」、「太妍」、「恩地」其他韓國人氣女歌手也出現在關鍵字中,可發現網友經常將同為二代團出身的女藝人拿出來一起討論。

全場跟唱〈Ma Boy〉 經典串燒喚起韓流骨灰粉的回憶

小分隊「SISTAR 19」為寶拉和孝琳所組成,組成當時兩人都只有19歲,以此作為團體名稱。即使只發行過〈Ma Boy〉和〈Gone Not Around Any Longer〉兩首歌,當年可是攻下各大榜單,中毒的WAVE舞蹈及擺腳舞都曾轟動一時。

這次SISTAR 19推出新曲,是小分隊事隔11年回歸歌壇,以西部牛仔風的火辣風格發行全新單曲,將專屬性感魅力帶回KPOP。兩人近日受邀上韓國知名綜藝節目《認識的哥哥》表演SISTAR經典歌曲串燒,不僅讓現場所有人一起跟唱,更引來大批網友留言,「是我熟悉的二代團味」、「每首都是當年的回憶殺」、「兩位女神過了10年怎麼都沒變老。」

另外,有「韓國碧昂絲」之稱的鐵肺女王孝琳,去年11月就曾來台灣舉辦演唱會,更登上迎向2024年的台北跨年秀,不僅開全麥大唱熱門金曲,還大秀性感一字馬,將現場氣氛炒熱到最高點。

分析說明

分析區間:本文分析時間範圍為2023年01月31日至2024年01月30日。

資料來源:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料,以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍:每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料,以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍:每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫,其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站,針對討論『SISTAR』相關文本進行分析,調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字:透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統,萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞;次數越多,字詞越大;可用來釐清核心議題與重點人事物。