二代最性感女團回歸樂壇！無可取代的夏日女王「SISTAR」2017年解散至今6年半，許多骨灰級鐵粉仍堅守女神們身後的支持崗位，四位成員寶拉、孝琳、韶宥及多順、不僅身材火辣，實力也都相當堅強。今（2024）年1月以寶拉、孝琳組成的雙人小分隊「SISTAR 19」形式推出新曲，相隔多年的驚喜回歸，令粉絲期待不已。

開創健康性感風的傳奇女團 網嘆：解散後KPOP就沒了夏天

2010年出道的SISTAR，每年夏天推出的歌曲都能橫掃各大排行榜，獲得夏日女神的美稱，黝黑健康的膚色配上勻稱姣好的身材，可說是開創健康性感風格的特殊魅力女團。可惜的是，2017合約到期後宣布解散，這組二代傳奇女團就鮮少以組合模樣出現在大眾面前了。

關鍵字多為仍持續活動的「孝琳」及同為二代團的其他女歌手

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可發現，「SISTAR」近一年出現最多的熱門關鍵字為成員「孝琳」及「韶宥」，兩人在團體解散後，仍持續作為solo歌手在樂壇上活躍著。另外，「泫雅」、「太妍」、「恩地」其他韓國人氣女歌手也出現在關鍵字中，可發現網友經常將同為二代團出身的女藝人拿出來一起討論。

全場跟唱〈Ma Boy〉 經典串燒喚起韓流骨灰粉的回憶

小分隊「SISTAR 19」為寶拉和孝琳所組成，組成當時兩人都只有19歲，以此作為團體名稱。即使只發行過〈Ma Boy〉和〈Gone Not Around Any Longer〉兩首歌，當年可是攻下各大榜單，中毒的WAVE舞蹈及擺腳舞都曾轟動一時。

這次SISTAR 19推出新曲，是小分隊事隔11年回歸歌壇，以西部牛仔風的火辣風格發行全新單曲，將專屬性感魅力帶回KPOP。兩人近日受邀上韓國知名綜藝節目《認識的哥哥》表演SISTAR經典歌曲串燒，不僅讓現場所有人一起跟唱，更引來大批網友留言，「是我熟悉的二代團味」、「每首都是當年的回憶殺」、「兩位女神過了10年怎麼都沒變老。」

另外，有「韓國碧昂絲」之稱的鐵肺女王孝琳，去年11月就曾來台灣舉辦演唱會，更登上迎向2024年的台北跨年秀，不僅開全麥大唱熱門金曲，還大秀性感一字馬，將現場氣氛炒熱到最高點。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月31日至2024年01月30日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『SISTAR』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。