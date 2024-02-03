「2024台北國際動漫節」於今（1）日開幕，首日就吸引大批動漫迷前往現場，台北世貿一館一早就出現長長的人龍，不少人都是凌晨甚至是前一天晚上就開始排隊。整座展覽館被參加動漫節的人潮包圍。主辦單位預估活動5日下來的總參觀人數有望突破去（2023）年的45.5萬人次，來到47萬人次。

大批粉絲連夜排隊 動漫節規模「歷屆之最」可望帶來2億商機

台北國際動漫節活動首日世貿一館就被許多動漫迷包圍，滿滿的人潮不只圍繞館外，場內也都是排隊人龍。許多粉絲都為了限量商品或作家簽名連夜排隊，更有人表示前一天晚上8時就開始夜排。本屆動漫節共計有110家攤商、大約800個攤位參與，規模堪稱「歷屆之最」，因此參觀人潮也較往年多，主辦單位預估今年活動5日下來的總參觀人潮可達47萬人次，約可帶來2億元商機。

《未來少女》「幽靈水晶」開幕表演！鄭運鵬、賴品妤擔任「永久顧問」出席

今年動漫節開幕儀式請來《未來少女》的隱藏團體「幽靈水晶」登台演出，由芝婷、昀靚、子秦、書蘊、子瑄、蔡菜等6名成員與動漫出版同業協進會的形象大使「漫寶」共同帶來充滿活力的唱跳表演。除此之外，立委缷任第一天隨即成為動漫協會「永久顧問」的鄭運鵬及賴品妤也出席開幕活動，其中鄭運鵬因為兒子的超高人氣被網友結合動漫梗笑稱為「我推的爸爸」，賴品妤則特地以一身蘿莉塔裝扮出席，引發話題。

限定周邊、福袋搶購潮 網路熱議商品看這裡

動漫節首日就吸引大批人潮，除了精彩的開幕活動外，展場限定的周邊商品、限量套組、福袋、簽名會資格等更是動漫迷最大重點。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，可以在近一週有關「台北國際動漫節」的網路探索概念中發現幾個討論度較高的熱門作品及出版社，一起來看看有什麼必買的搶手商品吧！

《我推的孩子》

本次動漫節動漫代理商羚邦集團推出《我推的孩子》限量超值1,000元福袋，內含大提袋、小愛半身壓克力相框、A4資料夾以及提花毛巾，是不少粉絲鎖定的重點商品。

《咒術迴戰》

羚邦推出的《咒術迴戰》限量超值1,000元福袋，同樣是許多動漫迷的重點搶購商品之一。配合第二季劇情，福袋內含〈懷玉．玉折〉及〈澀谷事變〉前導主視覺L夾、下帳咒語毛巾、五條悟／夏油傑半身壓克力相框（隨機出款）。

《女神異聞錄5》

超人氣角色扮演電玩遊戲《女神異聞錄5》IP系列首款手遊《女神異聞錄：夜幕魅影》進駐本次動漫節，於即日起開放iOS、Google Play雙平台預約，完成預約即贈送稀有怪盜偶像「野毛朋子」及角色免費連續抽。此外現場也首度開放實機試玩以及抽獎活動，吸引許多粉絲前往。

《排球少年！！》

配合4月12日將上映的《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》，羚邦也特地為這場烏野及音駒「不能重來的比賽」推出動漫節限定福袋（1,000元）。除了有寫著音駒高校球隊標語「繫げ」的運動毛巾外，還有烏野高校吉祥物小烏鴉的貼紙10入組，以及日向半身壓克力相框。不只有福袋，現場更有劇場版電影的首波預售票（250元），也是許多排少迷的目標商品之一。

台灣角川

知名漫畫、輕小說出版社台灣角川於動漫節推出許多會場限定優惠及贈品，除此之外「首賣書」及「首賣商品」更是動漫迷們鎖定的重點。像是《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學6》、《歡迎來到實力至上主義教室2年級篇》等作品的首賣特裝版，都吸引許多粉絲購買。

2024 Taipei International Comics & Animation Festival 台北國際動漫節

【活動資訊】

活動日期：2024/02/01-2024/02/05

活動時間：每日10:00-18:00

活動地點：台北世界貿易中心 展覽大樓（世貿一館／台北市信義區信義路五段5號）

網方網站：https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11

【購票資訊】

預售票（單日票）

票價：120元

販售日期：2023/12/01-2024/01/31

售票管道：全家FamiPort、FamiTicket網站、MyFamiPort App

展期票（單日票）

票價：150元

現場售票時間：每日07:30-17:30（02/05 17:00起停止售票）

售票管道：全家門市、活動現場售票亭

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月25日至2024年01月31日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台北國際動漫節』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。